İnsanlık tarihini değiştirecek arkeolojik keşif: Çölde bulunan 115 bin yıllık ayak izleri göç haritasını baştan çiziyor

İnsan evrimi ve göç yolları üzerine yürütülen arkeolojik araştırmalarda ezber bozan tarihi bir keşfe imza atıldı. Arap Yarımadası'nın kuzeyinde, Suudi Arabistan sınırları içinde kalan Nefud Çölü'ndeki antik bir göl yatağında yapılan kazılarda, yaklaşık 115 bin yaşında olduğu saptanan insan ayak izleri tespit edildi. "Alathar" (İz) adı verilen bölgede gün yüzüne çıkarılan bulgular, ilk insanların Afrika kıtasından Avrasya'ya geçiş rotasını ve iklim koşullarına bağlı yaşam mücadelelerini gözler önüne seriyor.

ÇAMUR KATMANINDAKİ BENZERSİZ KORUMA MEKANİZMASI Arkeologlar ve jeologlar, çamurlu yüzeylerin doğada izleri muhafaza etme konusunda son derece hassas olduğunu vurguluyor. Modern deneyler, çamur üzerindeki ayak izlerinin normal şartlarda birkaç gün içinde silinip gittiğini gösterse de Alathar bölgesindeki özel çevre koşulları bu izlerin koruma kalkanı altında günümüze kadar ulaşmasını sağladı. Yaklaşık 130 bin ila 80 bin yıl önceki buzul arası dönemin kurak bir evresinde oluşan bu çamur çukuru, yüzlerce antik hayvan izinin yanı sıra insan türüne ait yedi net ayak izini bünyesinde barındırıyor. Bölgeyi kaplayan yeni tortul katmanlarının izlerin üzerini hızla örtmesi ve buzul çağı öncesinde bölgeden geçen son insan grubu olmaları, bu eşsiz fosillerin bozulmadan korunmasına olanak tanıdı.

İZLERİN SAHİBİ KİM: NEANDERTAL Mİ YOKSA HOMO SAPİENS Mİ? Araştırmayı yürüten uluslararası bilim ekibi, ayak izlerinin boyutlarını ve o döneme ait fosil kayıtlarını titizlikle inceledi. Bölgede o dönemde farklı insan türlerinin varlığı bilinse de izlerin anatomik yapısı ve çaptaki ölçümleri, bu adımların doğrudan Homo sapiens ( modern insan) tarafından atıldığını tescilledi. O dönemde Neandertallerin (Homo neanderthalensis) söz konusu coğrafi bölgede bulunmaması ve izlerin erken Homo sapiens anatomisiyle birebir örtüşmesi, araştırmacıların bu tespiti kesinleştirmesini sağladı. Keşif, modern insanın Afrika dışındaki coğrafyalarda sanılandan çok daha erken dönemlerde aktif olarak varlık gösterdiğini kanıtlıyor.