İnsanlık tarihini değiştiren genetik keşif: Büyüme ve kas yapısını etkileyen Neandertal mirası ortaya çıkarıldı

İnsan evrimi ve antik genetik üzerine yürütülen kapsayıcı klinik araştırmalar, soyları tensel olarak tükenmiş olan Neandertallerin biyolojik mirasının günümüz insanında yaşamaya devam ettiğini kanıtladı. Current Biology 'de yayımlanan araştırmaya göre, yaklaşık 47 bin yıl önce gerçekleşen türler arası çiftleşme sonucu Homo sapiens gen havuzuna giren özel bir gen varyantı, modern insanların kas kütlesini ve boy uzunluğunu artırıyor.

ASYA NÜFUSUNDA NEANDERTAL GENİ İZLERİ DAHA YÜKSEK

Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü ve Uluslararası Biyo-banka verileri üzerinden 1,1 milyondan fazla yetişkinin taranmasıyla gerçekleştirilen araştırmada ezber bozan sonuçlara ulaşıldı. Tarihsel olarak Avrupa coğrafyasıyla özdeşleştirilen Neandertal genlerinin, günümüz Avrupalılarında yalnızca %0,5 oranında görüldüğü; buna karşın Güney Asya nüfusunun %20'sinde, Doğu Asya nüfusunun ise %15'inde aktif olarak taşındığı saptandı.

Büyüme hormonu reseptörü üzerinde meydana gelen iki spesifik amino asit değişimini inceleyen bilim insanları, antik geni taşıyan bireylerin ortalama 0,3 santimetre daha uzun boylu ve 0,25 kilogram daha fazla kas kütlesine sahip olduğunu tescilledi.