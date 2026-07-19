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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek?

Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek?

19.07.2026 12:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek?

Facebook ve Instagram'daki son durum, 19 Temmuz 2026 Pazar günü sorgulanmaya başlandı. Milyonlarca kullanıcı "Fecebook ve Instagram çöktü mü?" sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek?
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Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? sorusu, 19 Temmuz Pazar günü milyonlarca sosyal medya kullanıcısının gündeminde ilk sırada yer alıyor. Peki, Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? 19 Temmuz Instagram ve Facebook ne zaman düzelecek?

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Downdetector verilerine göre, Instagram Facebook kullanıcılarının hata bildirim raporlarında artış gözlemlendi. Kullanıcılar ana sayfa akışının yenilenemediğini, hesaplara giriş yapamadığını ve 'hata oluştu' uyarılarıyla karşılaştığını belirtti. Sorunun küresel çapta mı yoksa bölgesel mi olduğu henüz bilinmiyor.

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FACEBOOK VE INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Facebook ve Instagram'daki kesintiden sonra gözler Meta'ya çevrilmiş durumda. Teknik aksaklığın kaynağı, sunucu tabanlı bir problem mi yoksa genel bir altyapı çalışması mı olduğu henüz bilinmiyor. Konuya dair Facebook, Instagram veya Meta yönetiminden resmi bir açıklama henüz gelmedi.

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