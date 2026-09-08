Instagram'da yeni tehlike: Sahte telif bildirimiyle şantaj tuzakları yayılıyor

Sosyal medya platformlarında içerik üreten yayıncılar, giderek büyüyen yeni bir dijital şantaj dalgasıyla karşı karşıya. BBC'nin haberine göre, tarihi fotoğraflar paylaşan ve 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan bir Instagram kullanıcısı, kamu malı olan veya kullanım izinleri alınmış görseller nedeniyle sahte telif şikayetlerinin hedefi oldu.

Aynı e-posta adresi üzerinden üst üste yapılan asılsız başvurular sonucunda hesabı kapatılan kullanıcıya ulaşan şantajcılar, şikayetlerin kaldırılması karşılığında Telegram üzerinden kripto para talep etti. Hesabını kurtarmak amacıyla istenen fidyeyi ödeyen kullanıcı, kısa süre sonra yeni telif bildirimi tuzaklarıyla mağdur edilmeye devam etti.

META'NIN DENETİM SİSTEMİNE TEPKİ: YAPAY ZEKA DOLANDIRICILIĞI KOLAYLAŞTIRIYOR

İçerik üreticileri, Meta'nın sahte telif taleplerini inceleme konusundaki yetersizliğinden ve itiraz mekanizmalarının yavaş işlemesinden şikayetçi. Yaşanan erişim engelleri nedeniyle sponsorluk anlaşmalarını kaybeden birçok yayıncı, destek ekibine ulaşabilmek için ücretli doğrulama hizmetlerine zorunlu yönlendirildiklerini belirtiyor.

Sussex Üniversitesi Dijital Telif Hakkı Uzmanı Andres Guadamuz, sahte ihlal bildirimlerinin geçmişte YouTube ve web sitelerinde de uygulandığını ancak gelişen yapay zeka araçlarının bu süreci otomatize ederek dolandırıcılığı daha inandırıcı ve kitlesel hale getirdiğini ifade etti. Meta ise algoritmaların suiistimalleri engellemek üzere tasarlandığını ve tespiti yapılan hesaplara ek güvenlik tedbirleri uygulandığını savundu.