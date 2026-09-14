İnternet ve telefon aboneliği nasıl sonlandırılır? e-Devlet’ten iptal işlemi yapmak isteyenler için rehber...

Kullanılmayan internet ve telefon aboneliklerini sonlandırmak isteyenler işlemlerini e-Devlet üzerinden kolayca başlatabiliyor. Abonelik iptalinin nasıl yapılacağı ve işlem sırasında hangi adımların izleneceği merak ediliyor. Peki, internet ve telefon aboneliği nasıl sonlandırılır? İşte e-Devlet’ten iptal işlemi yapmak isteyenler için rehber...

E-DEVLET’TEN İNTERNET ABONELİĞİ İPTALİ NASIL YAPILIR? İnternet aboneliğini kapatmak isteyen kişiler için işlem birkaç aşamada gerçekleştirilebiliyor. Genel olarak izlenmesi gereken adımlar şöyle: e-Devlet sistemine giriş yapılır.

Arama bölümüne ilgili abonelik fesih hizmeti yazılır.

İnternet hizmeti için sunulan abonelik fesih seçeneği açılır.

İptal edilmek istenen abonelik seçilir.

Sistem tarafından istenen bilgiler kontrol edilir.

Abonelik fesih başvurusu onaylanır.

Başvurunun durumu yine sistem üzerinden takip edilir. İşlem sırasında aboneliğe ilişkin bilgilerin dikkatli şekilde kontrol edilmesi önem taşır. Özellikle birden fazla aboneliği bulunan kişilerin doğru hizmet için iptal başvurusu yaptığından emin olması gerekir.

TELEFON ABONELİĞİ E-DEVLET’TEN NASIL İPTAL EDİLİR? Telefon aboneliğini sonlandırmak isteyen kişiler de ilgili elektronik hizmet üzerinden başvuru yapabilir. Mobil veya sabit telefon aboneliğine göre kullanılacak hizmet ve işlem adımları değişebilir. Kişinin sisteme giriş yaptıktan sonra kendi adına kayıtlı abonelikleri kontrol etmesi ve kapatmak istediği aboneliği seçmesi gerekir. Ardından fesih başvurusu oluşturularak işlem tamamlanabilir.

ABONELİK İPTALİ İÇİN E-DEVLET’TE HANGİ BİLGİLER GEREKİYOR? Abonelik iptal işlemi sırasında kişinin kimlik doğrulaması yaparak sisteme giriş yapması gerekir. Aboneliğin kişinin kendi adına kayıtlı olması da önemlidir. Sistemde abonelik bilgileri görüntülendiğinde kapatılmak istenen hizmetin kontrol edilmesi gerekir. Birden fazla telefon veya internet aboneliği bulunan kişiler, yanlış aboneliğin kapatılmaması için işlem öncesinde bilgileri dikkatle incelemelidir.

İNTERNET ABONELİĞİ İPTAL BAŞVURUSU NE ZAMAN SONUÇLANIR? Abonelik fesih başvurusunun sonuçlanma süresi hizmet sağlayıcının işlem süreçlerine göre değişebilir. Başvurunun oluşturulmasının ardından iptal işleminin hangi aşamada olduğu elektronik ortam üzerinden takip edilebilir. İptal başvurusu yapıldıktan sonra hizmetin tamamen sonlandırıldığına ilişkin bilginin kontrol edilmesi önemlidir. Böylece aboneliğin devam edip etmediği konusunda herhangi bir belirsizlik yaşanmasının önüne geçilebilir.

TELEFON ABONELİĞİ İPTAL EDİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Telefon aboneliğini kapatmadan önce mevcut borç ve ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca varsa cihaz, kampanya veya taahhüt gibi aboneliğe bağlı yükümlülüklerin incelenmesi önem taşıyabilir. Aboneliğin kapatılması sonrasında son faturanın oluşup oluşmadığı da kontrol edilmelidir. Böylece iptal işleminden sonra ortaya çıkabilecek ödeme yükümlülükleri takip edilebilir.

İNTERNET ABONELİĞİ İPTAL EDİLİNCE MODEM NE OLACAK? İnternet hizmetiyle birlikte modem veya başka bir cihaz kullanılıyorsa abonelik iptalinden sonra cihazın iadesine ilişkin kurallar değişebilir. Bu nedenle iptal işlemi öncesinde aboneliğe bağlı cihazların iade şartlarının kontrol edilmesi gerekir. Özellikle hizmet sağlayıcı tarafından kullanıma sunulan cihazların iade edilmesi gerekiyorsa belirtilen süre ve teslim koşullarına dikkat edilmelidir.

ABONELİK İPTAL BAŞVURUSU NASIL TAKİP EDİLİR? e-Devlet üzerinden başlatılan abonelik fesih işlemlerinin durumu yine elektronik ortamdan kontrol edilebilir. Başvurunun oluşturulup oluşturulmadığı ve işlemin hangi aşamada olduğu ilgili ekrandan takip edilebilir. İptal başvurusunun tamamlandığına ilişkin bilgi görüldükten sonra aboneliğin sonlandırıldığının kontrol edilmesi yararlı olur.