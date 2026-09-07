İnternetten alınan ürün nasıl iade edilir? İşte cayma hakkı ve iade süresi

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında ürün iadesi geliyor. Beğenilmeyen, ihtiyacı karşılamayan veya farklı bir nedenle geri gönderilmek istenen ürünlerde tüketicinin belirli koşullar altında cayma hakkı bulunuyor. Peki, internetten alınan ürün nasıl iade edilir? Cayma hakkı kaç gün içinde kullanılabilir, ürünün kargo ücreti kim tarafından ödenir? İşte internet alışverişlerinde iade sürecine ilişkin merak edilenler.

İNTERNETTEN ALINAN ÜRÜN NASIL İADE EDİLİR?

Mesafeli sözleşmeler kapsamında internetten satın alınan bir ürünü iade etmek isteyen tüketici, öncelikle satıcıya cayma hakkını kullandığını bildirmelidir. Bu bildirim yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılabilir. İnternet sitesinde iade veya cayma seçeneği bulunuyorsa tüketici bu kanalı da kullanabilir.

İade talebi oluşturulduktan sonra ürün, satıcının belirttiği iade yöntemi ve taşıyıcı kullanılarak gönderilebilir. İade talebinin ve kargonun gönderildiğine ilişkin bilgilerin saklanması, olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin işlemi kanıtlayabilmesi açısından önem taşır.

CAYMA HAKKI KAÇ GÜN?

İnternetten satın alınan ürünlerde tüketici, kural olarak 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde bu süre, tüketicinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Birden fazla parçanın ayrı ayrı teslim edildiği siparişlerde ise son parçanın teslim edildiği tarih esas alınır.

Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin, 14 günlük süre dolmadan satıcıya bu yöndeki bildirimini iletmesi yeterlidir.