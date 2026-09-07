İnternetten alınan ürün nasıl iade edilir? İşte cayma hakkı ve iade süresi

İnternetten yapılan alışverişlerde tüketicilerin en çok merak ettiği konuların başında ürün iadesi geliyor. Beğenilmeyen, ihtiyacı karşılamayan veya farklı bir nedenle geri gönderilmek istenen ürünlerde tüketicinin belirli koşullar altında cayma hakkı bulunuyor. Peki, internetten alınan ürün nasıl iade edilir? Cayma hakkı kaç gün içinde kullanılabilir, ürünün kargo ücreti kim tarafından ödenir? İşte internet alışverişlerinde iade sürecine ilişkin merak edilenler.
İNTERNETTEN ALINAN ÜRÜN NASIL İADE EDİLİR?
Mesafeli sözleşmeler kapsamında internetten satın alınan bir ürünü iade etmek isteyen tüketici, öncelikle satıcıya cayma hakkını kullandığını bildirmelidir. Bu bildirim yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla yapılabilir. İnternet sitesinde iade veya cayma seçeneği bulunuyorsa tüketici bu kanalı da kullanabilir.
İade talebi oluşturulduktan sonra ürün, satıcının belirttiği iade yöntemi ve taşıyıcı kullanılarak gönderilebilir. İade talebinin ve kargonun gönderildiğine ilişkin bilgilerin saklanması, olası bir uyuşmazlıkta tüketicinin işlemi kanıtlayabilmesi açısından önem taşır.
CAYMA HAKKI KAÇ GÜN?
İnternetten satın alınan ürünlerde tüketici, kural olarak 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkını kullanabilir. Mal teslimine ilişkin sözleşmelerde bu süre, tüketicinin ürünü teslim aldığı gün başlar. Birden fazla parçanın ayrı ayrı teslim edildiği siparişlerde ise son parçanın teslim edildiği tarih esas alınır.
Cayma hakkını kullanmak isteyen tüketicinin, 14 günlük süre dolmadan satıcıya bu yöndeki bildirimini iletmesi yeterlidir.
İADE KARGO ÜCRETİNİ KİM ÖDER?
Cayma hakkının kullanılması halinde iade kargo ücretinin kimin tarafından karşılanacağı, satıcının ön bilgilendirmesinde belirtilen taşıyıcıya göre değişebilir.
Satıcı, ön bilgilendirmede iade için belirli bir kargo şirketi belirtmişse ve tüketici ürünü bu taşıyıcı aracılığıyla gönderirse, tüketiciden iade kargo masrafı talep edilemez. Ön bilgilendirmede herhangi bir taşıyıcı belirtilmemişse tüketiciye iade masrafı yüklenemez.
İade için belirtilen kargo şirketinin tüketicinin bulunduğu yerde şubesi yoksa, satıcının ürünü tüketiciden ilave ücret almadan teslim almasını sağlaması gerekir.
PARA İADESİ KAÇ GÜN İÇİNDE YAPILIR?
Tüketicinin cayma bildirimini satıcıya ulaştırmasının ardından satıcı, tahsil edilen ödemeleri 14 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda ürünün tüketiciye teslimi için alınan bedeller de iade kapsamındadır. Geri ödeme, alışveriş sırasında kullanılan ödeme aracına uygun şekilde ve tüketiciye ek bir masraf yüklenmeden yapılmalıdır.
HER ÜRÜNDE CAYMA HAKKI VAR MI?
14 günlük cayma hakkı genel kural olmakla birlikte mevzuatta bazı istisnalar bulunuyor. Özellikle tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar ve bazı hijyen ürünleri gibi ürünlerde cayma hakkı bulunmayabilir.
Bu nedenle alışveriş yapmadan önce satıcının mesafeli satış sözleşmesi ve cayma hakkına ilişkin bilgilendirmesini kontrol etmek önem taşıyor.
CAYMA HAKKI KONUSUNDA BİLGİLENDİRME YAPILMAZSA NE OLUR?
Satıcı, tüketiciyi cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Gerekli bilgilendirme yapılmamışsa tüketici normal 14 günlük süreyle bağlı olmayabilir. Mevzuata göre bu durumda cayma hakkı, belirli koşullar altında normal sürenin sona ermesinden itibaren en fazla bir yıl içinde kullanılabilir.
Bu nedenle internet alışverişlerinde sipariş, teslimat, cayma bildirimi ve iade kargosuna ilişkin belgelerin saklanması tüketici açısından önemlidir.