Apple, iOS 27'yi WWDC 2026 geliştirici konferansında tanıttı. Etkinliğin hemen ardından geliştiriciler için ilk beta sürümü erişime açıldı. Peki, İOS 27 ne zaman çıkacak? İOS 27 hangi cihazlara gelecek? İOS 2 özellikleri neler olacak?

İOS 27 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple'ın önceki yıllardaki yayın takvimi dikkate alındığında, iOS 27'nin final sürümünün Eylül 2026'da yayınlanması bekleniyor. Bu süreçte geliştirici ve genel beta sürümleriyle yeni özellikler test edilmeye devam edecek.

İOS 27 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

iOS 27, Apple'ın yapay zeka stratejisi olan Apple Intelligence'ı merkeze alan önemli güncellemeler içeriyor.

Siri'nin Tamamen Yeniden Yazılması

Yeni sürümdeki en büyük yenilik, uzun süredir beklenen Siri dönüşümü. Siri AI, modern bir yapay zeka asistanına dönüştürülmek için baştan yazıldı. Kullanıcılar Siri ile daha doğal sohbetler edebilecek, önceki konuşmaların bağlamını koruyan sorular sorabilecek ve açık uçlu taleplerde bulunabilecekler. Ayrıca Siri, telefondaki fotoğraflar, e-postalar ve notlar arasında kişisel bağlama göre arama yapabilecek.

Yeni Siri, yalnızca bilgi göstermekle de yetinmeyecek. Mesajlar, Müzik, Anımsatıcılar, Mail ve Takvim gibi uygulamalarda birden fazla aşamadan oluşan işlemleri yerine getirebilecek.

Önemli Performans Artışları

Apple'ın kendi testlerine göre, iOS 27 ile iPhone ve iPad'lerdeki uygulamalar yüzde 30'a kadar daha hızlı açılabilecek. Fotoğraflar uygulamasında yeni çekilen fotoğrafların görünme süresi yüzde 70 kısalırken, AirDrop dosya aktarımları ise yüzde 80'e kadar hızlanacak. Spotlight, Mail ve Fotoğraflar uygulamalarında kullanılan arama altyapısı da tamamen yeniden inşa edildi.

Fotoğraflara Yapay Zeka Dokunuşu

Fotoğraflar uygulaması, iOS 27 ile birlikte gelişmiş yapay zeka düzenleme araçlarına kavuşuyor. "Spatial Reframing" özelliği fotoğraflar çekildikten sonra kadrajın yeniden düzenlenmesine olanak tanırken, "Extend" aracı görüntünün sınırlarının dışını yapay zeka yardımıyla tamamlayabiliyor. Ayrıca "Clean Up" aracı fotoğraflardaki daha büyük nesneleri kaldırabilecek şekilde güncellendi.

Safari'de Sekme Gruplandırma ve Takip

Safari tarayıcısına gelen yeni özelliklerden biri, açık sekmelerin içeriklerine göre (alışveriş, seyahat, çalışma vb.) otomatik olarak gruplandırılması. Ayrıca "Notify Me" özelliği sayesinde belirlenen internet sayfalarındaki fiyat düşüşleri veya stok değişiklikleri kullanıcıya bildirilebilecek.

Liquid Glass Tasarımında Güncellemeler

Apple, önceki sürümde tanıttığı yarı saydam Liquid Glass tasarımı için geri bildirimlere yanıt verdi. Yeni sistemde yazılar ve simgeler daha belirgin hale getirildi. Ayarlar menüsüne eklenen bir kaydırma çubuğu ile kullanıcılar bu tasarımı kendilerine göre ayarlayabilecekler.

İOS 27 GÜNCELLEMESİNİ ALACAK İPHONE MODELLERİ

Apple tarafından paylaşılan destek listesine göre iOS 27 güncellemesini alacak iPhone modelleri şunlar:

iPhone 17e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (3. nesil)