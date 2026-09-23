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​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları
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​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

23.09.2026 12:44:00
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Haber Merkezi
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​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

Kışlık hazırlıkların başrolünde yer alan dolmalık patlıcan ve biber kurutma süreci, doğru teknikler uygulanmadığında emeğin boşa gitmesine neden olabiliyor. İşte, Dolmalık Patlıcan ve Biber Kurutmanın Altın Kuralları...

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

İpe dizerken patlıcanların çatlaması ya da kışın tüketirken acı bir tat bırakması, en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. İşte, Dolmalık Patlıcan ve Biber Kurutmanın Altın Kuralları...

 

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

DOLMALIK BİBER VE PATLICAN KURUTMANIN 5 ALTIN KURALI

1. DOĞRU SEBZE SEÇİMİ VE BIÇAK DARBESİ

Biberler: Eti ne çok ince ne de çok kalın olan orta boy dolmalık biberler tercih edilmelidir. Çok etli biberler geç kuruduğu için küflenebilir.

Patlıcanlar: Çekirdeksiz, kemikleşmemiş ve içi nispeten boşaltılmaya elverişli patlıcanlar seçilmelidir. Patlıcanı oyarken duvarlarını fazla inceltmemek, ipe dizerken çatlamasını önler.

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

2. İPE DİZERKEN ÇATLAMAYI ÖNLEME YÖNTEMİ

Patlıcan ve biberleri iğne ile ipe dizerken yırtılma ve çatlamaları önlemek için:

Oyulup hazırlanan sebzeleri ipe dizmeden önce 10-15 dakika oda sıcaklığında hafifçe dinlendirin. Nemini hafifçe salan sebze esneklik kazanır.

İğneyi sebzenin sap kısmına yakın, en dayanıklı ve etli noktasından geçirin.

Sebzeler ip üzerinde birbirine yapışmayacak şekilde, aralarında az da olsa hava boşluğu bırakılarak dizilmelidir.

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

3. KIŞIN ACI OLMAMASI İÇİN TUZLU SU BANYOSU

Patlıcanın doğasında bulunan acı suyun süzülmesi, kurutma sonrası lezzeti doğrudan etkiler:

Oyulan patlıcanlar ipe dizilmeden önce mutlaka bol tuzlu soğuk suda yaklaşık 20-30 dakika bekletilmelidir.

Suda bekleyen patlıcanlar iyice süzülüp kurulanmalı, ardından asılmalıdır. Bu işlem acılığını alacağı gibi kararmasını da engeller.

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

4. DOĞRUDAN GÜNEŞ Mİ, GÖLGE Mİ?

İlk 2 Gün: Biber ve patlıcanlar ilk günlerde doğrudan güneş gören, hava akımı yüksek bir alana asılmalıdır. Bu, sebzenin suyunu hızlıca atmasını sağlar.

Sonraki Günler: Sebzeler hafif sertleşip büzülmeye başladıktan sonra, renklerinin kararmaması ve besin değerini kaybetmemesi için yarı gölgeli ve rüzgar alan bir yere alınmalıdır.

​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

5. KÜFLENMEDEN SAKLAMA KOŞULLARI

Kuruma süreci bölgenin nem oranına göre 7 ila 14 gün arasında sürer. Sebzeler çıtır çıtır ve tamamen nemsiz hale geldiğinde:

Bez torbalara veya hava alan cam kavanozlara kaldırılmalıdır.

Torbanın içerisine konulacak birkaç adet defne yaprağı veya dane karabiber, kış boyunca böceklenmeyi önler.

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