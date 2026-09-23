​İpe dizerken çatlamasın, kışın acı olmasın: Dolmalık patlıcan ve biber kurutmanın altın kuralları

İpe dizerken patlıcanların çatlaması ya da kışın tüketirken acı bir tat bırakması, en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. İşte, Dolmalık Patlıcan ve Biber Kurutmanın Altın Kuralları...

DOLMALIK BİBER VE PATLICAN KURUTMANIN 5 ALTIN KURALI 1. DOĞRU SEBZE SEÇİMİ VE BIÇAK DARBESİ Biberler: Eti ne çok ince ne de çok kalın olan orta boy dolmalık biberler tercih edilmelidir. Çok etli biberler geç kuruduğu için küflenebilir. Patlıcanlar: Çekirdeksiz, kemikleşmemiş ve içi nispeten boşaltılmaya elverişli patlıcanlar seçilmelidir. Patlıcanı oyarken duvarlarını fazla inceltmemek, ipe dizerken çatlamasını önler.

2. İPE DİZERKEN ÇATLAMAYI ÖNLEME YÖNTEMİ Patlıcan ve biberleri iğne ile ipe dizerken yırtılma ve çatlamaları önlemek için: Oyulup hazırlanan sebzeleri ipe dizmeden önce 10-15 dakika oda sıcaklığında hafifçe dinlendirin. Nemini hafifçe salan sebze esneklik kazanır. İğneyi sebzenin sap kısmına yakın, en dayanıklı ve etli noktasından geçirin. Sebzeler ip üzerinde birbirine yapışmayacak şekilde, aralarında az da olsa hava boşluğu bırakılarak dizilmelidir.

3. KIŞIN ACI OLMAMASI İÇİN TUZLU SU BANYOSU Patlıcanın doğasında bulunan acı suyun süzülmesi, kurutma sonrası lezzeti doğrudan etkiler: Oyulan patlıcanlar ipe dizilmeden önce mutlaka bol tuzlu soğuk suda yaklaşık 20-30 dakika bekletilmelidir. Suda bekleyen patlıcanlar iyice süzülüp kurulanmalı, ardından asılmalıdır. Bu işlem acılığını alacağı gibi kararmasını da engeller.

4. DOĞRUDAN GÜNEŞ Mİ, GÖLGE Mİ? İlk 2 Gün: Biber ve patlıcanlar ilk günlerde doğrudan güneş gören, hava akımı yüksek bir alana asılmalıdır. Bu, sebzenin suyunu hızlıca atmasını sağlar. Sonraki Günler: Sebzeler hafif sertleşip büzülmeye başladıktan sonra, renklerinin kararmaması ve besin değerini kaybetmemesi için yarı gölgeli ve rüzgar alan bir yere alınmalıdır.