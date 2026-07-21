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İpeksi yumuşaklıkta eller için: Evde kolayca uygulayabileceğiniz 3 doğal bakım kürü...

İpeksi yumuşaklıkta eller için: Evde kolayca uygulayabileceğiniz 3 doğal bakım kürü...

21.07.2026 17:31:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İpeksi yumuşaklıkta eller için: Evde kolayca uygulayabileceğiniz 3 doğal bakım kürü...

Gün boyunca sık sık yıkanan eller, soğuk hava ve temizlik maddeleri nedeniyle nemini kaybedip kuruyabilir ve çatlayabilir. Pahalı el kremlerine gerek kalmadan, mutfaktaki doğal içeriklerle ellerinize anında ipeksi bir yumuşaklık kazandırmanız mümkün. İşte ellerinizi koruyacak 3 etkili bakım yöntemi...
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Ellerimiz, yaşımızı ve bakımımızı en çabuk ele veren bölgelerimizin başında gelir. Suyla ve kimyasallarla sık temas, cilt bariyerinin zayıflamasına ve ellerin pul pul dökülmesine yol açar. Ellerinizin doğal nem dengesini korumak, kırışıklık görünümünü azaltmak ve yumuşacık bir dokuya ulaştırmak için evde uygulayabileceğiniz pratik kürler mevcuttur.

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1. ZEYTİNYAĞI VE ŞEKER PEELİNGİYLE YENİLENME

Ellerde biriken ölü deriler kremlerin nüfuz etmesini engeller. Zeytinyağı cildi beslerken, şeker nazikçe pürüzsüzleştirir.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı toz şeker ile bir tatlı kaşığı zeytinyağı avuç içinde karıştırılarak eller birbirine sürülerek 2 dakika boyunca ovulmalı, ardından ılık suyla durulanmalıdır.

Ölü derilerden arınmış, anında yumuşayan ve kan dolaşımı hızlanan eller elde edilir.

2. BAL VE GLİSERİN KARIŞIMIYLA YOĞUN NEM MASKESİ

Gliserin cildin derinliklerine nem hapsederken, bal cildin kurumasını önleyen güçlü bir antioksidandır.

Uygulama Yolu: Bir tatlı kaşığı süzme bal ile yarım çay kaşığı bitkisel gliserin karıştırılarak ellere masajla yedirilmeli, 15 dakika bekletildikten sonra nemli bir bezle fazlalığı alınmalıdır.

Çatlakları onarılmış, derinlemesine neme doymuş ve kadifemsi bir yumuşaklığa ulaşmış eller sağlanır.

3. SÜT BANYOSUYLA DERİNLEMESİNE YATIŞTIRMA

Sütün içerisindeki laktik asit ve yağlar, kuru ve yıpranmış elleri yumuşatmak için geleneksel olarak kullanılan en etkili yöntemlerden biridir.

Uygulama Yolu: Küçük bir kaseye ılık süt doldurularak eller bu sütün içinde 10 dakika boyunca dinlendirilmeli, işlem sonunda eller durulanarak nemlendirici sürülmelidir.

Yatışmış, rengi canlılaşmış ve esnekliğini geri kazanmış sağlıklı eller ortaya çıkar.

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