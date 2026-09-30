iPhone 18 Pro'larda 'renk bozulması' krizi: Kullanıcılar iade için Apple'ın kapısını çaldı

Teknoloji devi Apple’ın büyük beklentilerle piyasaya sunduğu yeni amiral gemisi serisi iPhone 18 Pro, cihazlarda görüldüğü iddia edilen üretim kusuruyla gündeme geldi.

Kullanıcılar, cihazları satın aldıktan kısa süre sonra özellikle arka kamera lenslerinin çevresinde renk solmaları ve lekelenmeler meydana geldiğini ifade etti. Sosyal medya ve teknoloji forumlarında peş peşe yapılan paylaşımların ardından, kalıcı renk bozulması yaşayan çok sayıda tüketici iade süreçlerini başlatmak üzere Apple’a başvurdu.

KUTUDAN ÇIKTIĞI ANDA RENK DEĞİŞTİRİYOR İDDİASI

Reddit ve çeşitli teknoloji platformlarında paylaşılan bilgilere göre sorun, üçlü kamera kurulumunun etrafındaki alanda yoğunlaşıyor. Cihazı yeni kutusundan çıkaran ya da birkaç gün kullanan tüketiciler, alan etrafında pembeleşme ve lekeye benzeyen renk kayıpları tespit etti. Temizleme müdahalelerine rağmen lekelerin geçmediğini vurgulayan kullanıcılar duruma tepki gösterirken, bazı alıcılar cihazın kargodan çıktığı ilk andan itibaren renksizleşmiş olarak geldiğini öne sürdü.





KAZANIN ADRESİ: BORDO VE SİYAH MODELLER

Söz konusu renk kaybı krizinin belirli renk seçeneklerinde yoğunlaştığı belirlendi. Kullanıcı geri bildirimlerine göre krizden en çok Bordo (Burgundy) ve Siyah modellerin etkilendiği aktarıldı. "Buz Mavisi" ve "Gümüş" renk seçeneklerinde ise benzer bir probleme rastlanmadı.

Teknoloji analiz platformu AppleInsider, sorunun alüminyum malzemenin renklendirilmesinde uygulanan elektrolitik banyo ve anodizasyon (anotlama) sürecindeki teknik bir aksaklıktan kaynaklanabileceğine dikkat çekti. Kalıcı renk değişimiyle karşılaşan tüketiciler ayıplı mal gerekçesiyle iade süreçlerini başlatırken, Apple tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.