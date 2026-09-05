iPhone 18, Pro ve Pro Max çıktı mı, ne zaman çıkacak? iPhone 18 lansmanı saat kaçta yapılacak?

Apple’ın yeni nesil akıllı telefonu iPhone 18 için heyecanlı bekleyiş sürüyor. iPhone 18, 18 Pro ve 18 Pro Max’in çıkış tarihi teknoloji dünyasının gündeminde yer alırken, lansmanın ne zaman yapılacağı da merak ediliyor. Peki iPhone 18 çıktı mı, ne zaman çıkacak ve lansman saat kaçta yapılacak?

iPHONE 18 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple’ın yeni nesil iPhone modelleri için düzenleyeceği lansman etkinliği teknoloji dünyasında merakla bekleniyor. Şirketin 2026 yılı içerisindeki en önemli tanıtımlarından biri olması beklenen etkinlikte, iPhone 18 serisinin yanı sıra iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelinin de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Apple’ın yeni ürünlerini tanıtacağı etkinliğin 9 Eylül 2026 Çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.00’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Lansmanda yeni iPhone modellerinin özellikleri, tasarımı ve satış tarihiyle ilgili ayrıntıların paylaşılması bekleniyor.

iPHONE 18 SERİSİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın yeni iPhone serisinin tanıtım ve satış süreci teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Şirketin iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone modeli olarak beklenen iPhone Fold’u Eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte tanıtacağı öne sürülüyor.

Serinin standart modeli iPhone 18 ile daha uygun fiyatlı seçeneklerin ise farklı bir takvimle, 2027 yılının ilk aylarında kullanıcılarla buluşabileceği iddia ediliyor. Apple’ın yeni nesil cihazlarına ilişkin resmi açıklamaların lansman etkinliğiyle birlikte yapılması bekleniyor.