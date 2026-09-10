Apple’ın katlanabilir telefon modeli iPhone Duo, teknoloji dünyasının gündemindeki yerini aldı. Peki, iPhone Duo ne zaman satışa çıkacak? iPhone Duo Türkiye satış fiyatı ne kadar?

IPHONE DUO NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple'ın katlanabilir iPhone modeli Duo için Türkiye satış tarihi 23 Ekim 2026 olarak açıklandı. Modelin ön sipariş süreci ise 16 Ekim'de başlayacak. Apple Türkiye'nin resmi satış sayfasında ön sipariş başlangıç saati 15.00 olarak belirtilirken, satış tarihi 23 Ekim olarak duyuruldu.

IPHONE DUO ÖN SİPARİŞ NE ZAMAN?

iPhone Duo ön siparişleri 16 Ekim 2026 tarihinde başlayacak. Apple Türkiye tarafından paylaşılan bilgilere göre ön sipariş işlemleri saat 15.00 itibarıyla gerçekleştirilebilecek. Satış süreci ise 23 Ekim'de başlayacak.

IPHONE DUO TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR?

iPhone Duo'nun Türkiye satış fiyatı depolama kapasitesine göre değişiyor. 256 GB depolama alanına sahip model 229.999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulacak. 512 GB, 1 TB ve 2 TB seçeneklerinde ise fiyat yükseliyor. Apple Türkiye'nin resmi satış sayfasında modelin dört farklı depolama seçeneği ve iki renk seçeneği listeleniyor.

IPHONE DUO TÜRKİYE FİYATI

iPhone Duo 256 GB: 229.999 TL

iPhone Duo 512 GB: 246.999 TL

iPhone Duo 1 TB: 280.999 TL

iPhone Duo 2 TB: 335.999 TL

Modelin renk seçenekleri ise Yıldız Rengi ve Gece Rengi olarak açıklandı. Depolama kapasitesi yükseldikçe iPhone Duo'nun Türkiye fiyatı da artıyor.