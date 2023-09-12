İrem Derici ve Sevda Dedeman karakolluk oldu!
İstanbul Nişantaşı'ndaki lüks bir klinikte ünlü şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman' arasında sözlü başlayan tartışmanın fiziksel kavgaya döndüğü iddia edildi. Derici ve Dedeman birbirlerinden şikayetçi oldu.
İddiaya göre Nişantaşı'ndaki lüks bir klinikte şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman arasında başlayan sözü tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.
SAKSI SEKRETERİN BAŞINA İSABET ETTİ
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberinde yer alan iddialara göre araya girip Derici ile Dedeman'ı ayırmaya çalışan kliniğin sekreterinin başına saksı isabet edince hastaneye kaldırılarak bir gün müşahede altında tutuldu.
TATLIYA BAĞLANDI
Teşvikiye Karakolu'na gidip birbirlerinden şikayetçi olan ikili, işlemler sürerken barıştıkları belirtildi.
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