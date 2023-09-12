İrem Derici ve Sevda Dedeman karakolluk oldu!

İstanbul Nişantaşı'ndaki lüks bir klinikte ünlü şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman' arasında sözlü başlayan tartışmanın fiziksel kavgaya döndüğü iddia edildi. Derici ve Dedeman birbirlerinden şikayetçi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:26
İrem Derici ve Sevda Dedeman karakolluk oldu!
Abone Ol google-news

İddiaya göre Nişantaşı'ndaki lüks bir klinikte şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman arasında başlayan sözü tartışma fiziksel kavgaya dönüştü.

SAKSI SEKRETERİN BAŞINA İSABET ETTİ

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberinde yer alan iddialara göre araya girip Derici ile Dedeman'ı ayırmaya çalışan kliniğin sekreterinin başına saksı isabet edince hastaneye kaldırılarak bir gün müşahede altında tutuldu.

TATLIYA BAĞLANDI

Teşvikiye Karakolu'na gidip birbirlerinden şikayetçi olan ikili, işlemler sürerken barıştıkları belirtildi.



Player Alanı
İrem Derici Sevda Dedeman kavga

İlgili Haberler

İrem Derici hastanelik oldu

İrem Derici hastanelik oldu
Galatasaraylı İrem Derici'den Beşiktaş taraftarına övgü: 'Ağlamaktan helak oldum'

Galatasaraylı İrem Derici'den Beşiktaş taraftarına övgü: 'Ağlamaktan helak oldum'
İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 'Bana çok iyi geliyor...'

İrem Derici, yeni sevgilisi Atakan Işıntutan ile ilişkisi hakkında ilk kez konuştu: 'Bana çok iyi geliyor...'

En Çok Okunan Haberler