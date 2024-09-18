İrem Sak’ın acılı gününde dostları yalnız bırakmadı
Oyuncu İrem Sak, doktor babası Şemşettin Sak’ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı.
Oyuncu İrem Sak mide kanaması nedeniyle hayatını kaybeden babası Şemsettin Sak'ın cenazesi bugün Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırıldı Babasını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğrayan Sak'ı dostları yalnız bırakmadı.
Sak'ın babasının cenazesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı.
Sak acı haberi, "Annemizin biricik eşi, canım babamız Dr. Şemsettin Sak'ın cenazesi 18 Eylül Çarşamba günü Barbaros Levent Hayrettin Paşa Camii'nden öğle namazına müteakip kaldırılıp Yeni Ayazağa Mezarlığı'na (Altıncı kapı) defnedilecektir" mesajıyla duyurmuştu.
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