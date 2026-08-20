İş bağlantısı aşk bağlantısına dönüştü: LinkedIn'de yeni flört trendi

Çevrim içi arkadaşlık uygulamalarından sıkılan bazı kullanıcılar, romantik ilişkiler için alışılmış platformların dışına çıkıyor. Son dönemde kariyer ve iş bağlantıları kurmak için kullanılan LinkedIn de bu alışılmadık tanışma alanlarından biri haline geldi. Platform romantik amaçlı yaklaşımlara izin vermese de bazı profesyonel bağlantılar zamanla aşka dönüşebiliyor.

TİNDER'DA GÖRDÜĞÜ KİŞİYE LİNKEDIN'DEN ULAŞTI

Wall Street Journal'ın aktardığı habere göre, Rachel Wong ile Sam Sawchuck'ın tanışma süreci de LinkedIn üzerinden başlayan ilginç hikâyelerden biri oldu. Wong, bir dönem çalıştığı kurumda daha önce görev yapan Sawchuck'ın LinkedIn üzerinden gönderdiği bağlantı isteğini görünce şaşırdı.

Sawchuck, ortak tanıdıkları ve mesleki bağlantıları bulunduğunu belirterek Wong'u kahve içmeye davet etti. Ancak mesajlaşma sırasında önemli bir ayrıntıyı da paylaşmaktan kaçınmadı. Sawchuck, Wong'u daha önce Tinder'da gördüğünü söyleyerek bu nedenle özür diledi.

Wong, yaşananları başlangıçta iş çevresinden gelen sıradan bir bağlantı olarak değerlendirdi. Ancak meslektaşlarının Sawchuck hakkında yaptığı olumlu yorumlar ve LinkedIn profilindeki bilgiler, Wong'un dikkatini çekti.

PROFESYONEL BAĞLANTI ZAMANLA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Wong, Sawchuck'ın profilini incelediğinde ikilinin benzer profesyonel çevrelerde bulunduğunu ve Sawchuck'ın kariyerine önem verdiğini gördü. Üstelik Wong, onu fiziksel olarak da çekici buldu.

Bağlantı isteğini kabul eden Wong, ilk adımı doğrudan romantik bir konuşmayla atmak yerine iş üzerinden attı. Sawchuck'a iş yerinde yaşadığı bir sorun hakkında fikrini sordu. Böylece LinkedIn üzerinden başlayan iletişim, profesyonel sınırlar içinde ilerlerken zamanla farklı bir boyut kazandı.

Aradan geçen yılların ardından Wong ve Sawchuck ilişkilerini evlilik aşamasına taşıdı. Çift, artık düğün hazırlıkları yapmaya başladı.

Wong, yaşadığı süreci esprili bir şekilde değerlendirerek LinkedIn bağlantısının hayatındaki en iyi bağlantıya dönüştüğünü söyledi.

LİNKEDIN'DE FLÖRT TARTIŞMASI BÜYÜYOR

LinkedIn'in kullanım kuralları romantik yaklaşımları açıkça yasaklıyor. Buna karşın platformun profesyonel çevre oluşturma amacıyla kullanılması, kullanıcılar arasında zaman zaman romantik ilişkilerin başlamasına da zemin hazırlıyor.

Özgeçmiş şablonları hazırlayan Zety'nin araştırması da bu eğilimin tamamen göz ardı edilemeyeceğini ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan profesyonellerin yaklaşık dörtte biri, LinkedIn'in flört amacıyla kullanılmasını kabul edilebilir görüyor. Katılımcıların yüzde 22'si ise platform üzerinden romantik bir amaçla mesaj gönderdiğini veya bu tür bir mesaja karşılık verdiğini belirtiyor.

İŞ AĞI İLE ÖZEL HAYAT ARASINDAKİ SINIR TARTIŞILIYOR

LinkedIn'in temel amacı kariyer, iş fırsatları ve profesyonel bağlantılar oluşturmak olsa da platformun kişisel hayata etkisi giderek daha görünür hale geliyor. Wong ve Sawchuck'ın hikâyesi ise profesyonel bir bağlantının hiç beklenmedik şekilde ciddi bir ilişkiye dönüşebileceğini gösteriyor.

Wong'un hikâyeye ilişkin değerlendirmesi ise durumu özetliyor: LinkedIn üzerinden başlayan bağlantı, sonunda hayatındaki en değerli bağlantılardan biri haline geldi.