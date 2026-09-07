İSKİ açıkladı: 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaptığı güncel açıklamada, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarında son dönemde yaşanan değişimi paylaştı. Peki, 7 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?

7 EYLÜL 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 7 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla paylaştığı resmi verilere göre, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajların genel ortalama doluluk oranı yüzde 41,69 seviyesine gerilemiş durumdadır. Temmuz ayı ortalarında yüzde 58,68 olarak ölçülen genel ortalamanın Eylül ayının girmesiyle birlikte hızlı bir düşüş eğilimine girmesi, yaz sıcaklarının yarattığı yüksek buharlaşma ve artan su tüketimini açıkça ortaya koyuyor.

Kentin su yükünü büyük oranda Anadolu Yakası'ndaki Ömerli ve Elmalı barajları üstlenmeye devam ederken, Avrupa Yakası'nda yer alan Istrancalar, Pabuçdere ve Sazlıdere gibi batı havzalarındaki doluluk oranları kritik seviyelerin altına inmiş durumdadır.

7 EYLÜL 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin 7 Eylül tarihli son hidrolik ölçümlerine göre baraj bazındaki doluluk oranları şu şekildedir: