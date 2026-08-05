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İsmail Hacıoğlu ve eşinden romantik tatil pozları: Takipçileri hayran kaldı

İsmail Hacıoğlu ve eşinden romantik tatil pozları: Takipçileri hayran kaldı

5.08.2026 16:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İsmail Hacıoğlu ve eşinden romantik tatil pozları: Takipçileri hayran kaldı

İsmail Hacıoğlu ve eşi Duygu Kumarki Hacıoğlu, Muğla tatilinden paylaştıkları romantik karelerle sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kızlarıyla birlikte ailece tatil yapan ünlü çiftin samimi pozlarına takipçilerinden beğeni ve güzel yorumlar yağdı.
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Oyuncu İsmail Hacıoğlu ve eşi Duygu Kumarki Hacıoğlu, yaz tatili için Muğla'yı tercih etti. Ortaca ilçesine bağlı Sarıgerme'de tatil yapan çift, keyifli anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Birlikte verdikleri romantik pozlar kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü çiftin tatil karelerinde samimi ve doğal halleri dikkat çekerken, paylaşımlar çok sayıda beğeni aldı. Hacıoğlu ve eşinin mutluluk dolu anları takipçilerinin de beğenisini kazandı.

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KIZLARIYLA BİRLİKTE AİLECE TATİLİN TADINI ÇIKARIYORLAR

İsmail Hacıoğlu ve Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun Muğla tatiline kızlarının da eşlik ettiği görüldü. Ünlü çift, yaz sezonunun keyfini ailece çıkarırken deniz, güneş ve tatilin tadını birlikte yaşadı. Ailece geçirilen tatilden objektiflere yansıyan renkli anların yanı sıra çiftin baş başa verdiği romantik pozlar da sosyal medyada öne çıktı.

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TATİL KARELERİNE TAKİPÇİLERİNDEN ÖVGÜ DOLU YORUMLAR

İsmail Hacıoğlu ile Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çiftin samimi ve mutlu görüntülerine çok sayıda yorum gelirken, hayranları beğenilerini dile getirdi.

Paylaşımın altına, "Nasıl da gençleştiniz, daha güzel oldunuz", "Sizi mutlu görmek çok güzel" ve "Çok yakışıyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı. Çiftin uyumu ve neşeli halleri sosyal medyada dikkat çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

DUYGU KUMARKİ HACIOĞLU'NUN TATİL STİLİ GÖZLERDEN KAÇMADI

Ünlü çiftin romantik pozlarının yanı sıra Duygu Kumarki Hacıoğlu'nun tatil tarzı da takipçilerinin dikkatini çekti. Doğal görünümüyle öne çıkan Hacıoğlu'nun burnundaki hızma detayı da sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken ayrıntılardan biri oldu.

Sıcak yaz atmosferini yansıtan kareler, çiftin tatildeki doğal ve keyifli anlarını gözler önüne serdi.

İlgili Konular: #tatil #magazin #İsmail Hacıoğlu #Duygu Kumarki Hacıoğlu

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