İstanbul'da yağmur bekleyen yurttaşlar için beklenen tarih açıklandı. Hafta boyunca etkili olan sıcak ve güneşli havanın ardından kentte hava değişecek. Peki, İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'a hangi gün yağmur yağacak?

İSTANBUL'A NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının kuzeyden gelen serin hava akımıyla birlikte mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. AKOM’un değerlendirmesine göre Cuma günü kentte poyrazın zaman zaman kuvvetli şekilde esmesi ve saatte 20-50 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor. Bu rüzgarın, kuzey bölgelerden daha serin havayı taşıyarak sıcaklıkların aşırı yükselmesini engelleyeceği tahmin ediliyor.

Kent genelinde sıcaklıkların 28 ila 31 derece arasında değişmesi beklenirken, cuma günü gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Hafta boyunca havanın parçalı ve az bulutlu, zaman zaman ise açık geçeceği öngörülüyor.

İstanbul’da önümüzdeki günlerde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri ise şöyle:

3 Eylül'de 21-29 derece, 4 Eylül’de 21-27 derece, 5 Eylül’de 21-31 derece, 6 Eylül’de 22-32 derece, 7 Eylül’de 21-28 derece ve 8 Eylül’de 20-27 derece aralığında olacak.