İstanbul’un 2 ilçesinde denize girmek yasaklandı. Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle alınan kararın ardından yurttaşlar, hangi ilçelerde ve plajlarda denize girmenin yasak olduğunu merak ediyor. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 13 Eylül 2026 İstanbul'un hangi ilçelerinde denize girmek yasak?

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde dalga boyunun yüksek olması nedeniyle 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günleri denize girilmesine izin verilmeyecek. Sarıyer'de ise Kısırkaya Halk Plajı, yarın gün sonuna kadar deniz ve plaj girişine kapatılacak.

BEYKOZ'DA 2 GÜN DENİZE GİRMEK YASAK

Beykoz Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyunun yüksekliği nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu kapsamında alınan karar doğrultusunda yasak 13 Eylül Pazar ve 14 Eylül Pazartesi günleri uygulanacak.

KISIRKAYA HALK PLAJI KAPATILACAK

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise son meteorolojik veriler doğrultusunda yarın dalga boyunun yüksek olmasının beklendiği belirtildi.