Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) aktardığına göre Batı Karadeniz’in batısında yer yer iki buçuk metrelik dalgalar bekleniyor. Peki, İstanbul'da denize girmek yasak mı? 29 Temmuz hangi illerde denize girmek yasak?

İSTANBUL'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul'un Beykoz ve Sarıyer ilçelerinde yarın dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı.

HANGİ İLLERDE DENİZE GİRMEK YASAK?

Valilik ve kaymakamlık açıklamalarına göre denize girmenin bugün (29 Temmuz) yasaklandığı il ve ilçeler şöyle: