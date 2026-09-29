Cumhuriyet Gazetesi Logo
İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar devam edecek? Yağmur ne zaman sona erecek?

İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar devam edecek? Yağmur ne zaman sona erecek?

29.09.2026 10:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar devam edecek? Yağmur ne zaman sona erecek?

İstanbul’da etkili olan gök gürültülü sağanak yağışın ne zamana kadar devam edeceği merak ediliyor. Meteoroloji’nin hava tahminleri doğrultusunda kentte yağışın seyri ve hava durumunun ne zaman normale döneceği araştırılıyor. Peki İstanbul’da yağmur ne zamana kadar sürecek?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

İstanbul’da bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı etkiliyor. Yağışın ardından hava durumunun nasıl seyredeceği ve sağanağın ne zaman sona ereceği yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle dışarı çıkacak olanlar, “İstanbul’da yağmur ne zamana kadar devam edecek, sağanak ne zaman bitecek?” sorularına yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK? 

İstanbul yarın da gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Image

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Salı Çok Bulutlu 16°C 26°C

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 27°C

Perşembe Çok Bulutlu 16°C 26°C

Cuma Çok Bulutlu 15°C 26°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 14°C 25°C

MARMARA’NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İlgili Konular: #yağmur #İstanbul Hava Durumu #sağanak yağış

İlgili Haberler

Meteoroloji açıkladı: 29 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: 29 Eylül 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül 2026 Salı gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli, Sakarya geneli ile Kocaeli ve Bursa'nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor. Rüzgarın ise; Marmara ve Ege’de kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
İSKİ açıkladı: 29 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
İSKİ açıkladı: 29 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İSKİ 29 Eylül 2026 İstanbul baraj doluluk oranını duyurdu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 29 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç?
Sakarya'yı sağanak yağış vurdu, dere taştı: Su baskınları yaşandı
Sakarya'yı sağanak yağış vurdu, dere taştı: Su baskınları yaşandı Sakarya'nın Karasu ilçesinde sağanak yağış nedeniyle mahalle içerisinden geçen dere taştı. Taşkın nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı.