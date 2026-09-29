İstanbul'da sağanak yağış ne zamana kadar devam edecek? Yağmur ne zaman sona erecek?

İstanbul’da bugün etkili olan gök gürültülü sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı etkiliyor. Yağışın ardından hava durumunun nasıl seyredeceği ve sağanağın ne zaman sona ereceği yurttaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle dışarı çıkacak olanlar, “İstanbul’da yağmur ne zamana kadar devam edecek, sağanak ne zaman bitecek?” sorularına yanıt arıyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

İstanbul yarın da gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Perşembe ve Cuma günleri ise çok bulutlu hava etkisini gösterecek. Cumartesi günü de parçalı bulutlu hava hakim olacak.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU

Salı Çok Bulutlu 16°C 26°C

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 27°C

Perşembe Çok Bulutlu 16°C 26°C

Cuma Çok Bulutlu 15°C 26°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 14°C 25°C

MARMARA’NIN DOĞUSUNDA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; halen Marmara’nın doğusunda yer yer devam eden kuvvetli yağışların, bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.