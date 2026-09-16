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İstanbul'da yarın yağmur var mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da yarın yağmur var mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

16.09.2026 12:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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İstanbul'da yarın yağmur var mı? Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

İstanbul'da yağışlı havanın ardından gözler yarının ve hafta sonunun hava durumuna çevrildi. “İstanbul'da yarın yağmur var mı?”, “17 Eylül Perşembe İstanbul hava nasıl olacak?” ve “Hafta sonu İstanbul'da yağmur yağacak mı?” soruları araştırılırken güncel hava tahminleri belli oldu.
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İstanbul'da 17 Eylül Perşembe günü için yağış ihtimali bulunuyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik tahminlerinde sıcaklığın gün içinde yaklaşık 16-23 derece arasında seyretmesi beklenirken, yağış ihtimali özellikle günün bazı saatlerinde yükseliyor. Peki İstanbul'da yarın yağmur var mı, yağış ne zaman etkili olacak ve hafta sonu hava nasıl olacak?

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İSTANBUL'DA YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

17 Eylül Perşembe günü İstanbul'da yağış ihtimali bulunuyor. Güncel tahminlerde kentte hafif yağmur öngörülüyor.

İSTANBUL'DA YARIN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

İstanbul'da 17 Eylül'de sıcaklığın gün içinde yaklaşık 16-23 derece arasında olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI?

Mevcut tahminlerde 19 Eylül Cumartesi için yağış ihtimali düşük görünürken, 20 Eylül Pazar günü için de İBB'nin tahmininde yağış ihtimali yüzde 0 olarak veriliyor. Tahminlerin değişebileceği unutulmamalı.

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