İstanbul’da yağışlı hava etkisini hafta boyunca sürdürecek. Sıcaklıkların 20 derece civarında seyretmesi beklenirken, sağanak yağışların hangi günlerde etkili olacağı ve hava sıcaklıklarının kaç dereceye düşeceği merak ediliyor. Peki, İstanbul tüm hafta yağmurlu mu? İstanbul hava durumu nasıl, kaç derece olacak?

İSTANBUL TÜM HAFTA YAĞMURLU MU? İSTANBUL HAVA DURUMU NASIL, KAÇ DERECE OLACAK?

Pazar Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 18°C 23°C

Pazartesi Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 22°C

Salı Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 20°C

Çarşamba Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 15°C 20°C

Perşembe Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C19°C

MARMARA'DA BEKLENEN KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT!

27 Eylül Pazar günü Marmara'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren İstanbul'un, Kocaeli'nin ve Balıkesir'in kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); gece saatlerinden itibaren ise Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik ve Sakarya çevreleri ile kuzey ve doğu kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da) kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.