İstanbul'un 'en havalı' semti belli oldu

Dünyanın 150’den fazla şehrindeki “en havalı mahalleleri” belirleyen seyahat yayını Brooklyn Of, İstanbul’un seçimini Kadıköy’deki Yeldeğirmeni’nden yana yaptı.

Rehber, 155 şehirden birer mahalleyi bağımsız kültürü ve yerel mekânları üzerinden değerlendiriyor.

Brooklyn Of, Yeldeğirmeni’ni yaratıcı kültürü, bağımsız kafe ve restoranları, tasarım odaklı otelleri ve sokak sanatıyla öne çıkardı. Semtteki 60’tan fazla muralın da Yeldeğirmeni’ni Türkiye’nin önemli açık hava sokak sanatı alanlarından biri haline getirdiği belirtildi.

Rehberin yaratıcısı Per Stenius, İstanbul seçiminde Yeldeğirmeni’nin Moda, Balat ve Karaköy gibi güçlü adayları geride bıraktığını söyledi. Rehberde büyük zincirlerin ve sponsorlu içeriklerin yer almadığı, seçimlerin yerel araştırmalar ve trend öncüleri üzerinden yapıldığı belirtildi.

"SOKAK SANATI" ETKİLİ OLDU

Yeldeğirmeni’nin öne çıkmasında semtin sokak sanatındaki geçmişi de etkili oldu. Kadıköy’de ilk kez 2012’de düzenlenen Mural-İST Festivali, sonraki yıllarda farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla devam etti ve semt çok sayıda duvar resmine ev sahipliği yaptı.

Rehberde Yeldeğirmeni’nin üçüncü nesil kahvecilerinin, bağımsız restoranlarının ve küçük işletmelerinin mahalle kültürünün önemli parçaları olduğu ifade edildi. Eski demiryolu çalışanı konutlarının yanı sıra uluslararası sanatçıların yaptığı büyük duvar resimlerinin semtin karakterini belirlediği aktarıldı.

Rehberde büyük zincirlerin ve sponsorlu içeriklerin yer almadığı, mekân seçimlerinin yerel araştırmalara ve bölgedeki trendleri belirleyen isimlerin görüşlerine dayandığı belirtildi.