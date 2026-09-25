İstanbul Yollarında Neşet Ertaş'a saygı...

Türkiye’nin en büyük ve en köklü toplu taşıma kurumu İETT, sosyal sorumluluk projelerine de devam ediyor. Bu kapsamda yapılan saygı etkinliklerinden bir yenisi, usta halk ozanı Neşet Ertaş için bu yıl kapsamı genişletilerek hazırlandı.

Neşet Ertaş’ın fotoğrafları, hafızalara kazınan ve ülkenin her yerinde yıllar boyu söylenen sözleri ile tasarlanan metrobüs ve otobüsler hizmete alınırken, İstanbul’un simgesi olan İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay ve Tarihi Tünel’de de vefatının yıl dönümü gününe özel olarak onun ezgileri çalınmaya başladı.

Yapılan ustaya saygı çalışması İstanbulluların da büyük beğenisini kazandı. Neşet Ertaş’ın hatırasına özel olarak tasarlanan araçlar, yıl boyu İstanbul’un birçok bölgesinde hizmet vermeye devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 155 yıllık köklü kurumu İETT, İstanbul ve Türkiye ile özdeşleşmiş sanatçıların hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için sosyal sorumluluk anlayışıyla çalışmaya devam ediyor.