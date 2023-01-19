Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:40

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:40

Ülke genelinde soğuk hava etkili olsa da, kar yağışı hala birçok şehirde gerçekleşmedi. Şubat ayına yaklaşırken yurttaşlar, İstanbul'da ve pek çok şehirde karın ne zaman yağacağını araştırıyor. ''İstanbul'da kar yağacak mı? Kar nerede yağacak?'' soruları en çok aratılan sorulardan oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte ayrıntılar...



İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



İstanbul'da 24 Ocak'tan sonra kar yağışı bekleniyor.

KAR NEREDE YAĞACAK?



Önümüzdeki günlerde kar yağışının beklenmemesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir ve Çanakkale için turuncu renk kodu ile şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. Aralarında İstanbul, İzmir ve Bursa'nın da bulunduğu, sarı renk kodu ile uyarı yapılan 15 ilde de şiddetli rüzgar bekleniyor.

































