İstatistiksel veriler eski ezberleri bozdu: En ideal evlilik yaşı aralığı açıklandı

Toplumsal yapıda ve evlilik istatistiklerinde uzun yıllardır kabul gören "Evlilik yaşı ne kadar gecikirse boşanma riski o kadar düşer" anlayışı yerini yeni verilere bıraktı. ABD Ulusal Aile Büyümesi Taraması (NSFG) verileri üzerinden yürütülen sosyolojik analizler, erken yaşta yapılan evlilikler kadar geç yaşta yapılan evliliklerin de yüksek boşanma riski taşıdığını belgeledi.

Sosyoloji literatüründe masaldaki "ne çok sıcak ne çok soğuk, tam kıvamında" ifadesine atıfla "Goldilocks Teorisi" olarak adlandırılan araştırma, en ideal evlenme yaşını istatistiksel olarak ortaya koydu.