İsyan' parçasıyla hafızalara kazınmıştı! Ayda listelerin ‘fedai’si oldu!

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 16:36

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 16:36

Şanışer ile yaptığı “Aşk Şarkısı” düetiyle dikkatleri üzerine çeken Ayda ‘Fedai’ ile listeleri salladı.

Henüz birkaç gün önce ‘Two Way’den çıkardığı şarkı, Spotify’ın en büyük listelerinde yayınlanmaya başlayan ve 48 saat içinde milyonlarca dinlenme sayısına ulaşan Ayda’ya en büyük sürpriz Youtube’dan geldi. Mayıs ayında çıkaracağı single için Youtube After party yapmak istediğini iletti. Dünyada ilk kez yapılmaya başlayacak konsept için Ayda’yı seçen Youtube, ‘Fedai’ şarkısı için bu partiyi yapacaktı. Ancak şarkının çıkış tarihinin ertelenememesinden dolayı, Mayısta çıkaracağı single’ı için el sıkışıldığı öğrenildi.



AYDA KİMDİR?

Ayda, Türk bir anne ve iranlı bir baba’nın kızı olarak 1990 yılında İsveç’te dünyaya geldi, büyüdü ve daha sonra Londra’ya taşındı. 2012’de O Ses Türkiye’ye katıldı ve "İsyan“ performansı ile kısa sürede ilgi odağı oldu. 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan Ayda, dinleyicilerin karşısına ilk single çalışması 2015 yılında Sony Muzik Türkiye etiketiyle ile Boğaz'da Yangın Var ile çıktı. Daha sonra Yalan, Gel, Ardınd Gölge, Senkron, Alla beni pulla beni, Uçurumlar isimli eserleri piyasaya sundu.









