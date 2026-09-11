İtalya'nın altında dev jeolojik süreç: Yer kabuğu adeta bir fermuar gibi ayrılıyor

Yeryüzünün derinliklerinde süregelen tektonik süreçler, İtalya yarımadasının jeolojik yapısını baştan aşağı yeniden şekillendiriyor. Floransa Üniversitesi’nden jeolog Stefano Tavani başkanlığındaki araştırma ekibi, ülkenin omurgasını oluşturan Apennine Dağ Silsilesi'nin altında devam eden ve tıp ile jeoloji dünyasında "delaminasyon" (yapraklaşma/soyulma) olarak adlandırılan tablayı haritalandırdı. Saygın bilim yayını Communications Earth & Environment bünyesinde yayımlanan çalışma, dağ sırasının bir taraftan sıkışırken diğer taraftan genişlemesine yol açan çelişkili yapının gizemini ortaya çıkardı.

MENTEŞE NOKTASIADRİYATİK'E DOĞRU YAVAŞÇA İLERLİYOR

Uydu radar verileri, GPS ölçümleri ve onlarca yıllık deprem haritalarının bir araya getirilmesiyle yürütülen analizler, İtalya'nın altındaki alt kabuğun tıpkı bir fermuar gibi menteşe noktasından ayrılarak alt katmanlara doğru süzüldüğünü gösterdi.

"Moho" olarak adlandırılan kabuk-manto sınırında yürütülen incelemelerde, Tiren tarafındaki kabuğun Adriyatik tarafı ile üst üste bindiği 500 kilometrelik bir çift katmanlı hat saptandı. Fermuarın menteşe noktası ilerledikçe, üstte kalan kabuk serbest kalarak yukarı doğru esniyor ve bölgedeki sismik hareketliliği doğrudan yönlendiriyor.

"AKORDEON ETKİSİ": DAĞ SIRASI İÇTEN ESNERKEN ÖN TARAFTAN KISALIYOR

Bölgedeki deprem mekanizmaları ve GPS ölçümleri, dağ sırası boyunca yılda yaklaşık 4 milimetrelik bir genişleme (çekilme) olduğunu, dış kenarlarda ise bu hareketin yılda 2 milimetrelik bir daralmayla dengelendiğini gösteriyor. Jeologlar bu tabloyu "akordeon benzeri deformasyon" olarak nitelendiriyor. Fermuar ön cephesinin arkasında kalan bölgelerde kabuk gerilip ayrılırken, ön cephede kalan alanlarda ise yüksek basınç ve sıkışma meydana geliyor.

DEPREM RİSKİ VE SİSMİK HARİTALAR YENİDEN ÇİZİLECEK

Yaklaşık 2 milyon yıl önce başlayan ve günümüzde gerçek zamanlı olarak devam eden bu soyulma süreci, İtalya ve çevresindeki deprem üreten fay hatlarının davranışını da baştan yazıyor. Bilim insanları, yer altındaki bu delaminasyon sürecinin izlenmesi sayesinde Akdeniz havzasındaki gelecekteki sismik risklerin, çökme alanlarının ve dağ oluşum dinamiklerinin çok daha hassas bir şekilde öngörülebileceğini ifade ediyor.