İş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle ciddi bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Motosiklet tutkusuyla bilinen Özilhan, kazanın ardından hastaneye kaldırıldı. Peki, İzzet Özilhan kimdir, kaç yaşında, nereli? İzzet Özilhan'ın serveti ne kadar? İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?

İZZET ÖZİLHAN KİMDİR?

1982 yılında İstanbul’da doğan İ. İzzet Özilhan, lisans eğitimini 2006 yılında ABD’deki Hofstra Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü’nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında Coca Cola A.Ş.’de Marka Temsilcisi olarak başlayan Özilhan, 2008 yılında Coca-Cola Hellenic A.Ş.’de Satış Yöneticisi olarak görev yaptı. 2009 yılında Efes Rusya’ya geçiş yaparak Finans Müdürü ve Efes Markası Dağıtımı Sorumlusu olarak görev aldı. 2011 yılında geçtiği Anadolu Efes Türkiye’de sırasıyla Pazar Geliştirme Yöneticisi, Horeca Müdürü, Modern Kanal Satış Direktörü ve Açık Kanal Satış Direktörü olarak görev aldı. 2024 yılı itibarıyla da Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya başladı. 2024 yılında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan İzzet Özilhan, TÜSİAD Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanlığı görevi sonrasında 2026 yılı itibarıyla TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdürüyor. Ayrıca, TÜRKONFED’de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

İZZET ÖZİLHAN EVLİ Mİ?

İzzet Özilhan, 2011 yılında oyuncu Yasemin Ergene ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten iki kız çocuğu olan çift, 2025 yılında tek celsede boşandı.

İZZET ÖZİLHAN'IN SERVETİ NE KADAR?

İzzet Özilhan'ın kişisel serveti hakkında kamuoyuna açıklanmış net ve resmi bir rakam bulunmamakla birlikte, kendisi Türkiye'nin en zengin ailelerinden olan ve bünyesinde Migros, Anadolu Efes, Coca-Cola İçecek gibi dev şirketleri barındıran Anadolu Grubu'nun yönetim kurulu üyesi olarak güçlü bir ekonomik konuma sahiptir.

İZZET ÖZİLHAN'IN BABASI KİM?

İzzet Özilhan'ın babası, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olan ünlü iş insanı Tuncay Özilhan'dır.

İZZET ÖZİLHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İş insanı İzzet Özilhan’ın motosikletiyle trafik kazası geçirdiği ve bacağından ameliyat edildiği öğrenildi. Operasyonun başarılı geçtiği, Özilhan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.