Johnny Depp Sırbistan'dan 'liyakat' madalyası aldı
Son dönemde Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalı nedeniyle Hollywood'dan aforoz edilen ünlü oyuncu Johnny Depp, Sırbistan’da liyakat madalyasıyla ödüllendirildi. Depp, madalyasını alırken, "Yeni bir hayatın başlangıcındayım. Burada başlangıç yapmak istiyorum" dedi.
Fotoğraf: buducnostsrbijeav
Yaşadığı olaylı boşanma ve şiddet skandalından sonra pek çok
projesi iptal edilen ve Hollywood’dan aforoz edilen dünyaca ünlü oyuncu Johnny Depp, Sırbistan’da
Devlet Günü kutlamaları kapsamında madalya aldı. 58 yaşındaki Amerikalı oyuncu,
altın liyakat madalyasıyla ödüllendirildi.
NTV’de yer alan habere göre Belgrad’daki törende madalyayı
Depp’e Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “kamu ve kültürel
faaliyetlerde, özellikle film sanatı alanında ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin
dünyada tanıtımında üstün başarılar göstermesi” nedeniyle verdi.
Depp, “Cumhurbaşkanı Vucic’e içtenlikle teşekkür ederim. Bu
liyakat madalyasıyla gitme şerefi verilirse, bunu bana bahşetme nezaketinde
bulunduğunuz için teşekkür ederim” sözlerini kullandı.
“Yeni bir hayatın başlangıcındayım ve bunu seviyorum.
Yeniden başlamayı seviyorum” diyen Depp, “Burada başlangıç yapmak istiyorum”
şeklinde konuştu.
Fotoğraf: AA
BEYAZPERDEYE DÖNECEK
Ünlü aktör, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Minimata
filmini çekmiş, ayrıca Sırp yapımı Puffins adlı animasyon dizisinde bir
karakteri seslendirmişti.
Amber Heard ile yaşadığı olaylı boşanmadan sonra, adı
sürekli eşine şiddet gösterdiğine dair haberlerle anılan Johnny Depp'in pek çok
projesi iptal edilmişti. Ünlü aktör, skandallardan sonra Fransız yönetmen
Maiwenn’in yeni filminde Fransız Kralı Louis XV karakteriyle beyazperdeye
dönecek.
Depp’in kariyeri, kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Amber Heard tarafından şiddetle suçlanmasından ve şiddet uyguladığı mahkeme tarafından kabul edildikten sonra düşüşe geçti. Ünlü aktör, kendisine “kadın döven” dediği için İngiliz The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmesinin ardından Fantastik Canavarlar 3 filminden de kovuldu.
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