Jon Snow’dan Hogwarts’a sürpriz geçiş: Kit Harington yeni Harry Potter dizisinin kadrosunda

HBO’nun edebiyat ve sinema dünyasının efsane yapıtlarından uyarladığı yeni Harry Potter dizisinde dikkat çeken bir kadro değişikliği yaşandı. Game of Thrones dizisindeki Jon Snow rolüyle dünya çapında üne kavuşan İngiliz aktör Kit Harington, HBO'nun iddialı projesinin kadrosuna dahil oldu.

NİCHOLAS HOULT GİTTİ, KİT HARİNGTON GELDİ

Harry Potter’ın resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, çekim takvimindeki yoğunluk ve çakışmalar nedeniyle daha önce duyurulan Nicholas Hoult ile yolların ayrıldığı belirtildi. Hoult’un yerine Gilderoy Lockhart karakterine hayat vermek üzere Kit Harington ile anlaşma sağlandı. Bu hamle, Industry dizisinde de rol alan Harington'ın HBO ile gerçekleştirdiği üçüncü büyük iş birliği olacak.

Harington’ın projede Game of Thrones döneminde birlikte çalıştığı yönetmen ve yapımcı Mark Mylod ile yeniden bir araya gelecek olması da dikkat çekiyor. Mylod, dizinin bazı bölümlerinde yönetmen koltuğuna otururken J.K. Rowling ile birlikte yürütücü yapımcılığı üstlenecek.

GİLDEROY LOCKHART KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK

Yazarı olduğu kitaplarla ünlü olan ve büyü dünyasında kendisini beğenmiş tavırlarıyla öne çıkan Gilderoy Lockhart karakteri, hikâyenin ikinci sezonu olan Harry Potter ve Sırlar Odası döneminde izleyici karşısına çıkacak. Hogwarts’ta Karanlık Sanatlara Karşı Savunma dersinin yeni öğretmeni olarak Harry Potter’a akıl hocalığı yapmaya çalışacak olan karakteri, orijinal film serisinde sinemanın usta ismi Kenneth Branagh canlandırmıştı.

Kit Harington’ın bu rofle geçmişten gelen bir bağı da bulunuyor. Serinin sıkı bir hayranı olduğu bilinen oyuncu, geçen yıl Audible tarafından hazırlanan "Harry Potter: The Full-Cast Audio Editions" sesli kitap projesinde de Lockhart karakterini seslendirmişti.

İLK SEZON YIL SONUNDA İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

J.K. Rowling’in yedi serilik dev eserini 10 yıla yayılan kapsamlı bir takvimle ekrana taşımayı hedefleyen HBO, serinin ilk halkası olan Harry Potter ve Felsefe Taşı uyarlamasını bu yıl Noel döneminde HBO Max ekranlarında yayımlayacak.

Dizide ana karakterlerden Harry Potter’ı Dominic McLaughlin, Ron Weasley’i Alastair Stout, Hermione Granger’ı ise Arabella Stanton canlandıracak. Hogwarts Müdürü Albus Dumbledore rolünü Oscar adayı oyuncu John Lithgow üstlenirken, sevilen karakter Rubeus Hagrid’e ise Nick Frost hayat verecek.