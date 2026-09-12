Kadın sağlığında kritik araştırma: Hormon terapisi menopozdaki ruh hali değişimlerini geriletiyor

Orta yaş dönemindeki kadınların yaklaşık yüzde 68'ini etkileyen duygu durum dalgalanmaları, anksiyete, uyku bozuklukları ve mental tükenmişlik üzerine yürütülen klinik araştırmalarda önemli bir eşik aşıldı. Kuzey Amerika Menopoz Derneği'nin yayın organı Menopause dergisinde yayımlanan gözlemsel çalışma, hormon terapisinin (HT) kadın psikolojisi üzerindeki olumlu etkilerini somut verilerle belgeledi.

Geçmişte ağırlıklı olarak ateş basması ve fiziksel semptomların tedavisinde reçete edilen hormon replasman tedavilerinin, beynin Serotonin dengesini ve kortikal kan akışını düzenleyerek ruh halini doğrudan düzelttiği saptandı.

ŞİDDETLİ DEPRESYON VE ANKSİYETE VAKALARINDA YARI YARIYA DÜŞÜŞ

Klinik takibe alınan 260 kadın hasta üzerinde yürütülen araştırmada, hormon terapisine başlanmasının ardından psikolojik ve uyku sorunlarında belirgin gerileme kaydedildi. Çalışma verilerine göre, tedavi öncesinde ağır duygu durum bozukluğu yaşayan hastaların oranı yüzde 62,3 seviyesindeyken, hormon tedavisinin ardından bu oran yüzde 24,6'ya düştü.

En yüksek klinik iyileşmenin, başlangıçta en ağır depresif belirtileri gösteren grupta gerçekleştiği kaydedildi. Ayrıca hastaların yaşının, menopoz evresinin, geçmiş psikiyatrik öyküsünün veya eşzamanlı antidepresan kullanımının tedaviden alınan olumlu yanıtı değiştirmediği vurgulandı.

ÖSTROJEN DÜŞÜKLÜĞÜ BEYİN YAPISINI VE SEROTONİN DENGESİNİ BOZUYOR

Araştırmacılar, menopoz döneminde yaşanan östrojen hormonundaki sert düşüşün beyin yapısında ve nörolojik aktivitede doğrudan değişim yarattığını ifade ediyor. Dışarıdan verilen östrojen takviyesinin ise beyne giden kan akışını artırdığı, nöron aktivasyonunu normalize ettiği ve serotonin mekanizmasındaki bozulmaları kısmen geri döndürdüğü belgelendi.

Öte yandan çalışmada semptomların şiddetinde sosyoekonomik şartların, ırksal ve etnik faktörlerin de etkili olduğu; Siyah kadınların daha uzun süreli ateş basması yaşadığı, Asyalı kadınlarda ise bu oranların daha düşük seyrettiği bilgisine yer verildi.

"KENDİM GİBİ HİSSETMİYORUM DİYEN KADINLAR İÇİN UMUT IŞIĞI"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Menopoz Derneği Genel Müdür Yardımcısı Dr. Monica Christmas, bu dönemin kadınlar için oldukça yıpratıcı geçtiğini ifade etti.

Dr. Christmas, "Menopoz geçiş döneminde hastalarımdan en sık duyduğum cümle 'Artık kendim gibi hissetmiyorum' oluyor ve ardından gözyaşları geliyor. Bu durum kadınların iş hayatını, özgüvenini ve ikili ilişkilerini doğrudan etkiliyor. Hormon tedavisiyle duygu durum semptomlarının doğru yönetilmesi, kadın sağlığı ve yaşam kalitesi açısından tarihi bir fark yaratıyor," değerlendirmesinde bulundu.