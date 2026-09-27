Kalbiniz kırıldığında bedeniniz de tepki veriyor: Duygusal acının vücutta yarattığı 7 etki

Ayrılık, hayal kırıklığı, kayıp veya yoğun üzüntü sonrasında yaşanan acı bazen yalnızca zihinsel bir durum gibi görülse de beden de bu sürece tepki verebilir. Yoğun stres, uyku ve iştah düzenini değiştirebilir, günlük alışkanlıkları etkileyebilir ve bazı fiziksel belirtilere yol açabilir. Peki, kalp kırıklığı vücudu nasıl etkiliyor ve bu süreçte kendimizi daha iyi hissetmek için neler yapılabilir? İşte duygusal acının bedendeki yansımaları ve ayrıntıları...

KALP KIRIKLIĞI NEDEN FİZİKSEL ACI GİBİ HİSSEDİLİYOR?

Duygusal acı ile fiziksel acı birbirinden tamamen ayrı deneyimler değildir. Beyinde her iki acı türünün işlenmesinde bazı ortak bölgeler ve sinir ağları görev alabilir. Bu nedenle yoğun üzüntü yaşayan bir kişinin göğsünde sıkışma, bedensel ağırlık veya huzursuzluk hissetmesi mümkün olabilir.

Ancak duygusal acının fiziksel acıyla tamamen aynı olmadığı da unutulmamalıdır. Beyin bu iki deneyimi kısmen ortak, kısmen farklı süreçlerle değerlendirir.