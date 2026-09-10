Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kalonoros kalesi nerede? Kalonoros kalesi hangi şehirde?

Kalonoros kalesi nerede? Kalonoros kalesi hangi şehirde?

10.09.2026 11:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kalonoros kalesi nerede? Kalonoros kalesi hangi şehirde?

Aşk ve Taht dizisiyle yeniden gündeme gelen tarihi Kalonoros bölgesi'nin nerede olduğu merak ediliyor. Peki, Kalonoros kalesi nerede? Kalonoros kalesi hangi şehirde?
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Aşk ve Taht dizisiyle yeniden gündeme gelen tarihi Kalonoros bölgesinin nerede olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kalonoros nerede, hangi şehirde bulunuyor ve günümüzde hangi isimle anılıyor?

KALONOROS KALESİ NEREDE? KALONOROS KALESİ HANGİ ŞEHİRDE?

Kalonoros Kalesi, günümüzde Alanya Kalesi olarak bilinen tarihi yapıdır. Antalya’nın Alanya ilçesinde, denize doğru uzanan yarımada üzerinde yer alır.

“Kalonoros” adı Bizans döneminde kullanılmış ve “Güzel Dağ” anlamına gelmiştir. 1221 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın kaleyi almasının ardından şehrin adı Alaiye olarak değiştirilmiştir.

İlgili Konular: #Alanya #Aşk ve Taht #Kalonoros

İlgili Haberler

122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, geçtiğimiz hafta sonu EGM'nin 122. Temel Eğitim ve 98. Yenileme Eğitimi Sınavı'na katıldı. Peki, 122. Dönem ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sınav sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor?
Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor? TRT ekranlarının merakla beklenen yeni sezon projelerinden biri olan Evlilik Güzeldir, yayımlanan ilk tanıtımıyla dizi severlerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi ne zaman başlayacak? Evlilik Güzeldir dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi nerede çekiliyor?
DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?
DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir? 2026-DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt tarihleri gündeme geldi. DGS ile lisans programlarına yerleşen adaylar, kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağını ve gerekli belgeleri araştırıyor. Peki, DGS üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? DGS üniversite kayıtları nasıl ve nereden yapılır, gerekli belgeler nelerdir?