Kalonoros kalesi nerede? Kalonoros kalesi hangi şehirde?

Aşk ve Taht dizisiyle yeniden gündeme gelen tarihi Kalonoros bölgesinin nerede olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Kalonoros nerede, hangi şehirde bulunuyor ve günümüzde hangi isimle anılıyor?

KALONOROS KALESİ NEREDE? KALONOROS KALESİ HANGİ ŞEHİRDE?

Kalonoros Kalesi, günümüzde Alanya Kalesi olarak bilinen tarihi yapıdır. Antalya’nın Alanya ilçesinde, denize doğru uzanan yarımada üzerinde yer alır.

“Kalonoros” adı Bizans döneminde kullanılmış ve “Güzel Dağ” anlamına gelmiştir. 1221 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad’ın kaleyi almasının ardından şehrin adı Alaiye olarak değiştirilmiştir.