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Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?

20.08.2026 11:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?

Gökyüzü meraklılarının yakından takip ettiği Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Tutulmanın hangi saatlerde gerçekleşeceği ve Türkiye'den hangi aşamalarının izlenebileceği merak ediliyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?
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Kanlı Ay Tutulması, gökyüzünde nadir görülen etkileyici manzaralardan birini oluşturacak. Dünya'nın gölgesine giren Ay'ın kızıl bir görünüme bürünmesiyle gerçekleşen tutulmada, Türkiye'deki gözlem koşulları da araştırılıyor. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman, saat kaçta? Kanlı Ay Tutulması, Türkiye'den izlenebilecek mi?

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

28 Ağustos 2026 Cuma günü gerçekleşecek olan parçalı Kanlı Ay Tutulması, Türkiye saatiyle (TSİ) 03:20'de parçalı tutulma evresiyle başlayacak. Tutulmanın en belirgin ve kızıl tonların zirveye ulaşacağı maksimum anı ise TSİ 04:30'da yaşanacak. Gökyüzü olayı saat 05:40 civarında sona erecek.

KANLI AY TUTULMASI, TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Tutulma Türkiye'den kısmen izlenebilecek. Ancak tutulmanın en yoğun anı sabahın ilk ışıklarına ve Ay'ın batış saatine denk geldiği için, özellikle Türkiye'nin batı bölgelerinde (Marmara, Ege ve Batı Akdeniz) ufku açık yüksek noktalardan çıplak gözle ve hava durumunun açık olması halinde rahatlıkla gözlemlenebilecek. Doğu bölgelerde ise Ay batan kadar tutulmanın yalnızca başlangıç evreleri takip edilebilecek.

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