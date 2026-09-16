Kanser riskini yüzde 41 azaltıyor: Zayıflama ilaçlarının bilinmeyen hayati faydaları

Son dönemin en popüler farmakolojik gelişmeleri arasında yer alan GLP-1 (Glukagon Benzeri Peptit-1) grubu ilaçlar, tip 2 diyabet ve obezite yönetiminin ötesine geçerek tıp tarihinde yeni bir dönem açtı. Yale Tıp Fakültesi'nden kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Harlan Krumholz, Ozempic, Wegovy ve Mounjaro gibi ilaçların sadece kilo verdirmediğini, vücuttaki pek çok sistemik rahatsızlığı gerileterek adeta "zamanı geri sardığını" açıkladı.

KALP KRİZİ VE İNME RİSKİNE KARŞI FDA ONAYLI KALKAN

GLP-1 ilaçlarının en belirgin koruyucu etkisi kardiyovasküler sistem üzerinde görülüyor. Prof. Dr. Krumholz'un "kalp ilacı" olarak da tanımladığı bu etken maddeler, obezite ve diyabet hastalarında kalp krizi ile inme riskini belirgin şekilde düşürüyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), söz konusu ilaçların kardiyovasküler riskleri azaltma amacıyla kullanımını resmi olarak onayladı.

Ayrıca Mounjaro'nun etken maddesi olan tirzepatidin, hastaların büyük tansiyonunu yaklaşık 7 puan düşürerek mevcut tansiyon ilaçlarından daha etkili bir tablo sergilediği kaydedildi. Bunun yanı sıra ilaçların, uykuda solunum durmasına yol açan tıkayıcı uyku apnesi tedavisinde de etkili olduğu doğrulandı.

OBEZİTEYLE İLİŞKİLİ KANSER RİSKİNİ %41 ORANINDA AZALTIYOR

2026 yılında yayımlanan kapsamlı bir klinik araştırma, GLP-1 kullanımının kanser vakaları üzerindeki koruyucu etkisini gözler önüne serdi. Diyabeti olmayan hastalar üzerinde yürütülen çalışmada; meme, böbrek, bağırsak, pankreas, tiroit, yumurtalık, yemek borusu ve karaciğer kanserleri dâhil olmak üzere obezite ilişkili 13 farklı kanser türünün gelişme riskinin %41 oranında azaldığı saptandı.

İlaçların aynı zamanda karaciğer yağlanmasını (MASH) gerilettiği, böbrek yetmezliği riskini düşürdüğü ve polikistik over sendromuna (PCOS) bağlı doğurganlık sorunlarında iyileşme sağladığı bildirildi.

ASTIM KRİZLERİNİ VE KOAH ALEVLENMELERİNİ GERİLETİYOR

İngiltere'deki Imperial College London uzmanları tarafından yürütülen bir diğer araştırma ise ilacın solunum yolu hastalıklarındaki mucizevi etkisini kanıtladı. Semaglutid kullanan astım hastalarında kriz geçirme oranının %40 azaldığı, KOAH hastalarında ise akciğer alevlenmelerinin %20 oranında gerilediği tespit edildi.

California Üniversitesi Berkeley araştırmacıları, ilaçların farelerde yaşam süresini %12 uzattığını (yaklaşık 100 gün) hatırlatarak, GLP-1 mekanizmasının kalori kısıtlamasından bağımsız hücresel bir gençleşme hattını tetiklediğini vurguluyor. Uzmanlar, bu ilaçların mutlaka hekim kontrolünde ve kişiselleştirilmiş tedavi protokolleriyle kullanılması gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.