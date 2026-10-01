Kanser tedavisinde ezber bozan keşif: Balık yağı ve tohum yağları doğal katil hücreleri etkisiz hale getiriyor

Tıp, onkoloji ve immünoterapi dünyasında, gıda takviyesi olarak yaygın biçimde kullanılan doymamış yağ asitlerinin bilinmeyen tehlikeli bir yüzü ortaya çıkarıldı. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Damar Biyolojisi ve Terapötik Programı ile Weill Cornell Tıp Fakültesi uzmanları tarafından yürütülen preklinik araştırmalar, ezber bozan sonuçlar verdi.

Science Signaling dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, kalp ve beyin sağlığı için tavsiye edilen Omega-3 ve Omega-6 çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA), kanserle mücadele eden bağışıklık hücrelerinin öldürücü gücünü köreltiyor.

DOĞAL KATİL HÜCRELER "LRP5" PROTEİNİ ÜZERİNDEN SİLAHSIZLANDIRILIYOR

Yale Üniversitesi'nden Dr. Yi Luan ve ekibi, bağışıklık sisteminin ilk müdahale ekibi olan ve virüslü dokular ile kanserli hücreleri doğrudan yok eden "doğal katil hücrelerin" (Natural Killer - NK) Omega yağları karşısındaki hücresel davranışını inceledi.

Laboratuvar tahlillerinde, Omega yağ asitlerinin hücresel düzeyde "LRP5" adı verilen bir taşıyıcı proteine bağlanarak doğal katil hücrelerin içine girdiği saptandı. Hücre içine giren yağların, bağışıklık sisteminin antitümör işlevini ve kanserli dokuyu yok etme kapasitesini tamamen bastırdığı belgelendi.

TOHUM YAĞLARINDAKİ LİNOLEİK ASİT MEME KANSERİNİ BÜYÜTÜYOR

Weill Cornell Tıp Fakültesi tarafından yürütülen paralel araştırmada ise soya, aspir gibi tohum yağlarında ve hayvansal gıdalarda bulunan linoleik asidin (Omega-6), tedavisi en zor kanser türlerinden biri olan "üçlü negatif meme kanseri" vakalarında tümör büyümesini keskin bir şekilde tırmandırdığı saptandı.

Linoleik asidin, tümör hücrelerindeki FABP5 proteinine bağlanarak kanserli dokuların büyüme yolaklarını doğrudan aktifleştirdiği görüldü.

İMMÜNOTERAPİ GÖREN HASTALAR İÇİN KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME DÖNEMİ

Araştırmacılar, laboratuvar ortamında LRP5 proteininin engellenmesi veya deneklerin beslenme düzeninden doymamış yağ asitlerinin çıkarılması durumunda tümör büyümesinin yavaşladığını ve immünoterapi ilaçlarının başarısının katlandığını bildirdi.

Dr. Yi Luan ve Dr. John Blenis, elde edilen verilerin kanser tedavisi gören hastalar için genel gıda takviyesi önerilerinin yetersiz olduğunu gösterdiğini vurguladı. Uzmanlar, kanser türüne ve hastanın hücresel profiline göre kişiselleştirilmiş beslenme (hassas tıp) reçetelerinin hazırlanması gerektiğini ilan etti.