Kanserle mücadele eden Chad Gilbert hayatını kaybetti: Hayley Williams'ın şarkısı yeniden gündemde

1997 yılında kurulan Amerikalı alternatif rock grubu New Found Glory'nin kurucu üyelerinden ve baş gitaristi Chad Gilbert, 45 yaşında hayatını kaybetti. Gilbert’ın eşi Lisa Cimorelli, usta müzisyenin uzun süredir mücadele ettiği beynindeki tümörler nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

New Found Glory grubunun resmi kanallarından yapılan açıklamada, Gilbert’ın 20 Eylül sabahı ailesi ve sevdiklerinin yanında uykusunda huzur içinde vedalaştığı ifade edildi. Müzisyene ilk olarak 2021 yılında kanser teşhisi konulmuş, son olarak Mart 2026’da beyninde tespit edilen üç tümör nedeniyle acil bir ameliyat geçirdiği bildirilmişti.

GÜNDEMDEN DÜŞMEYEN OLAYLI İLİŞKİ

Chad Gilbert, müzik kariyerinin yanı sıra Paramore grubunun vokalisti Hayley Williams ile yaşadığı fırtınalı ilişkiyle de uzun süre magazin basınının odağında yer almıştı. 2008 yılında başlayan birliktelikleri süresince aldatma iddialarıyla sık sık gündeme gelen çift, 2016 yılındaki evliliklerinin ardından sadece 16 ay sonra yollarını ayırmıştı.

Hayley Williams, 2020 tarihli solo albümünde yer alan "Dead Horse" isimli eserinde, geçmişte yaşadığı bu toksik ilişkiyi ve hissettiği suçluluk duygusunu açıkça dile getirmişti.

KONSER PERFORMANSINDAN GÜNLER SONRA GELEN VEFAT

Williams’ın, geçmişteki bu zorlu sürece atıfta bulunan "Dead Horse" şarkısını sürdürdüğü solo turnesinde ilk kez canlı olarak seslendirmeye başlamasından kısa süre sonra Chad Gilbert'ın acı haberi geldi.

Şarkının canlı performans videolarının dijital platformlarda yayılmasının ardından gelen vefat haberi, müzik dünyasında ve sosyal medyada büyük bir üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandı.