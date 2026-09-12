Kapadokya'da ezber bozan hasat: 'Süper meyve' turistleri tarlaya soktu

UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya'da turistler, bu kez aronya hasadı yaptı. Avanos ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte turistler, tarlaya girerek aronya meyvelerini dalından topladı. Doğayla iç içe gerçekleştirilen hasat, turistlerin ilgisini çekti.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra tarımsal üretim faaliyetlerine de katılma fırsatı buldu. Avanos'ta düzenlenen aronya hasadında tarlaya giren turistler, meyveleri elleriyle toplarken hem hasat yaptı hem de aronya bitkisini yakından tanıdı.

"TURİSTLER BİTKİYE DOKUNARAK DENEYİM YAŞADI"

Profesyonel turist rehberi Selahattin Karakaş, Kapadokya'da turistlere farklı deneyimler yaşatacak bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Karakaş, "Kapadokya'da yine çok güzel bir manzara var. Üzerine bu meyvelerin de burada yetişmesi gerçekten turistlerin çok hoşuna gitti. Hepsi burada bunlardan hem tatlıları tattı hem de satın aldı. Ayrıca çayından da faydalandılar. Turistler her zaman belli yerlere gidiyor. Şu anda Kapadokya'da böyle bir yapılanma yok. Böyle etkinliklerin olması, turistlerin bu bitkileri daha yakından görmesi açısından farklı bir deneyim. Sadece marketten almak gibi değil, içerisinde gezerek bitkiye dokunmak ve meyvenin toprakta nasıl yetiştiğini görmek daha farklı" dedi.

"ARONYAYI TURİZME KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

İşletmeci Hasan Pınar ise Avanos'ta aronya yetiştiriciliğine dört yıl önce başladıklarını belirterek, ürünü tarımsal üretimin yanı sıra turizme de kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Pınar, "Bu sene dördüncü sezonumuz. Bölgemizde aronya henüz fazla tanınmıyor. Bunun üzerine ciddi araştırmalar yaptık ve yetiştirmeye başladık. Amacımız bunu hem tarımsal faaliyetler açısından geliştirmek hem de yöresel ürünlerimizle birlikte turizme yavaş yavaş kazandırmak" diye konuştu.

"DOĞAYLA BÜTÜNLEŞMİŞ ALTERNATİF TURİZM OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Aronya hasadını turizmle buluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Pınar, "Doğayla bütünleşmiş bir sağlık olgusu turizmde yoktu. Biz bunu dönüştürmeye çalışıyoruz. Kapadokya'da tarımsal faaliyetler var ancak turizme yönelik değil. Esas amacımız turizmi buna yönlendirmek ve bölge halkını da bu konuda teşvik etmek" ifadelerini kullandı.

Aronya yetiştiriciliğinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına inandıklarını belirten Pınar, "Bağcılarımızın, meyve yetiştiricilerimizin bu konuda öncülük yapmasını istiyoruz. Bunun bölgeye katkısı çok fazla olacaktır. Hem istihdam oluşturacak, hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacaktır. Bunun alternatif bir turizm modeli olacağını düşünüyoruz. Avanos'un toprağını, doğasını ve yetiştirdiğimiz ürünleri uluslararası fuarlarda da tanıtarak devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Kapadokya'da gerçekleştirilen aronya hasadı, turistlere bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra tarımsal üretimini de yakından tanıma fırsatı sundu.