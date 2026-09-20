Karacabey'de görsel şölen: Göldeki pelikanlar havadan görüntülendi

Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan Ballıkaya Mahallesi'ndeki göl, bugünlerde doğal güzelliği ve konuklarıyla dikkat çekiyor. Bölge, göç hatları ve sulak alan zenginliğiyle çok sayıda pelikana ev sahipliği yapıyor.

Göl üzerinde bir araya gelen pelikan sürüsü, doğaseverlerin ve bölgeyi ziyaret eden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.





DRON İLE HAVADAN KAYDEDİLDİ

Gölün üzerinde süzülen ve zaman zaman su yüzeyine konarak beslenen pelikanlar renkli görüntüler oluşturdu. Eşsiz manzarayı izlemek isteyenlerin ilgi odağı olan pelikanların göl üzerindeki süzülüşü ve hareketleri dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Doğal yapısıyla öne çıkan Karacabey Ballıkaya Gölü, pelikanların konaklamasıyla birlikte fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için görsel bir şölen sunmaya devam ediyor.