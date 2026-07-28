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Karadağ vize istiyor mu? 2026 Karadağ'a vize ile mi gidilecek?

Karadağ vize istiyor mu? 2026 Karadağ'a vize ile mi gidilecek?

28.07.2026 11:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Karadağ vize istiyor mu? 2026 Karadağ'a vize ile mi gidilecek?

Karadağ, AB üyelik süreci kapsamında vize politikasını Brüksel ile uyumlu hale getiriyor. Peki, Karadağ vize istiyor mu? 2026 Karadağ'a vize ile mi gidilecek?
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'Türkiye'den Karadağ'a vizesiz seyahat bitti mi?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Avrupa Birliği uyum sürecinde değişikliğe giden Karadağ bazı ülkelerden vize isteyecek. Peki, Karadağ vize istiyor mu? 2026 Karadağ'a vize ile mi gidilecek?

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KARADAĞ VİZE İSTİYOR MU?

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu.

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu çerçevede vize rejimi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dahilinde Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026’dan itibaren Karadağ’a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekeceğini duyurdu. 

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