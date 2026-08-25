Karahantepe'de heyecanlandıran keşif: 11 bin yıllık heykel bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa'daki Karahantepe'de daha önce benzerine rastlanmayan 11 bin yıllık heykelin gün yüzüne çıkarıldığını bildirdi.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz bir heykeli gün yüzüne çıkarttıklarını" ifade ederek, şunları kaydetti:

"Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürüttüğümüz 2026 yılı kazılarında, daha önce benzerine rastlanmayan bir üsluba sahip kompozit heykel bulduk. Yaklaşık 11 bin yıl önce bırakıldığı yerden günümüze ulaşan 70 santimetre yüksekliğindeki heykel, leoparın sırtında oturan bir insanı betimliyor. Bu özel eser 3 metre çapında, zemini yassı taşlarla kaplanmış bir yapının duvarı boyunca uzanan sekinin üzerinde bulundu.

İnsanlık tarihinin en erken dönemlerine ilişkin yeni soruların kapısını aralayan keşfin bilim dünyasında geniş yankı uyandıracağına inanıyorum. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, kazı heyetimize, bilim insanlarımıza ve sahada özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."