Kariyerinin zirvesindeyken televizyonu bırakmıştı: Ünlü sunucu Rosie O'Donnell yıllar sonra nedenini açıkladı

1996 ile 2002 yılları arasında altı sezon boyunca sunduğu ve her gün milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen popüler programı "The Rosie O'Donnell Show" ile kariyerinin zirvesine çıkan Amerikalı komedyen ve sunucu Rosie O'Donnell, televizyonu bırakma kararının arkasındaki gerçekleri anlattı. 64 yaşındaki ünlü sanatçı, banka hesabında kendisi ve ailesi için yeterli ve rahat hissettiren bir miktara ulaştığı an ekranlara veda etme kararı aldığını belirtti.

100 MİLYON DOLARI GÖRÜNCE "İŞİM BİTTİ" DEDİ

Cebinde yaklaşık 100 milyon dolar olduğunu gördüğünde programı sonlandırmak için doğru zamanın geldiğini hissettiğini dile getiren O'Donnell, Page Six'e verdiği demeçte, "Bu rakamı duyduğumda, 'Tamam, artık işim bitti' diye düşündüm. Herkes ise 'Neden bırakıyorsun?' diye soruyordu" ifadesini kullandı. Bu kararı almasındaki en temel etkenin çocuklarıyla daha fazla vakit geçirme isteği olduğunu kaydeden ünlü sunucu, "Hayatımdaki herkesin, hayır işlerinin ve yabancıların bakımını üstlenecek kadar yeterli paraya sahiptim. Çocuklarımın softbol maçlarında, okul tiyatrolarında olmak istiyordum" dedi.

O'Donnell, programın yapımcı şirketi Warner Brothers yöneticilerinin, şovu iki yıl daha sürdürmesi için kendisine 100 milyon dolarlık yeni bir teklifle geldiklerini ancak bunu da geri çevirdiğini açıkladı. Yöneticilerin yaşadığı şaşkınlığı aktaran ünlü sanatçı, "Bana 'Neden hayır diyorsun?' diye sordular. Ben de 'Çünkü zaten o paraya sahibim ve eğer daha fazlasına ihtiyacım olduğunu düşünürsem bende bir sorun var demektir' yanıtını verdim" diyerek insanların hayatlarını sadece parayla değil, başkaları için ne yapabildikleriyle ölçmeleri gerektiğini vurguladı.

CEZAEVİNDEKİ KIZIYLA 10 YIL SONRA İLK UZUN KONUŞMA

Televizyonu bırakmasının çocuklarına daha fazla vakit ayırmasını sağladığını savunan O'Donnell, ailesini büyütürken kızı Chelsea'nin uzun yıllar süren bağımlılık mücadelesi ve yasal sorunları nedeniyle yaşadığı zorlukları da samimiyetle dile getirdi. Şu anda cezaevinde bulunan kızı Chelsea ile gerçekleştirdiği duygusal görüşmeye değinen ünlü oyuncu, bu ziyareti aralarındaki kopuk ilişkide bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Görüşmeyi aktaran O'Donnell, "On yıldır kendisiyle yaptığım, 25 dakikadan uzun süren ilk konuşmaydı" dedi. Cezaevinde geçirdikleri dört saatin, son yıllarda kızıyla kurduğu en istikrarlı iletişim olduğunu belirten ünlü sunucu, bir hortum uyarısı nedeniyle ziyaretin erken bitmesi üzerine Chelsea'nin gözlerinin dolduğunu söyledi. O'Donnell, "İlk defa ondan böyle empatik bir duygu gördüm. Büyüyor ve umarım geleceği, bu son on yıldan daha parlak olur" diye konuştu. Ünlü sunucu, bu ziyaretin ardından gardiyanın kuralları açıklamasını ve yaşadığı duygusal anları tasvir eden bir şiir kaleme aldığını da sözlerine ekledi.

BAĞIMLILIK MÜCADELESİ VE YASAL SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Eski ortağı Kelli Carpenter ile dört, merhum eski ortağı Michelle Rounds ile de evlat edindiği bir çocuk olmak üzere toplam beş çocuk annesi olan O'Donnell, yasal sorunları boyunca kızı Chelsea'ye destek vermeye devam ettiğini belirtti.

Chelsea O'Donnell'ın yasal sorunları, 2024 yılında uyuşturucu madde bulundurma, reçeteli ilacı yasadışı yollardan edinme ve emniyet görevlisine mukavemet suçlamalarıyla dava açılmasıyla tırmanışa geçmişti. Geçtiğimiz ekim ayında kızının denetimli serbestlik kararının iptal edilerek hapis cezasına çarptırılmasının ardından sosyal medyadan açıklama yapan ünlü sunucu, uyuşturucu bağımlılığıyla bağlantılı birçok suçlamayla karşı karşıya olan kızının hayatını yoluna koyması için gereken yardımı alabilmesini umduklarını ifade etti.