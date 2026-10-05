2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki çığır açan keşifleri dolayısıyla Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel’e verildi. Nobel Haftası'nın açılışında duyurulan ödül kapsamında bilim insanları, 12 milyon İsveç kronluk para ödülünün de sahibi oldu. Peki, Karl Deisseroth kimdir? 2026 Nobel Tıp Ödülü sahibi Karl Deisseroth’un kariyeri

KARL DEİSSEROTH KİMDİR?

Karl Deisseroth, Stanford Üniversitesi’nde biyomühendislik ile psikiyatri ve davranış bilimleri alanlarında profesör olarak görev yapan Amerikalı bilim insanıdır. 1971’de ABD’de doğan Deisseroth, özellikle sinirbilim ve optogenetik alanındaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel ile birlikte 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’ne layık görüldü. Üç bilim insanı ödülü, “ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri” nedeniyle aldı.

KARL DEİSSEROTH NOBEL ÖDÜLÜ'NÜ NEDEN ALDI?

Deisseroth'un çalışmaları, sinir hücrelerinin faaliyetlerinin ışık kullanılarak kontrol edilmesini mümkün hale getiren optogenetik yönteminin geliştirilmesinde önemli rol oynadı. Hegemann ve Nagel'in keşfettiği ışığa duyarlı channelrhodopsin proteininin genini sinir hücrelerine aktararak, mavi ışıkla sinir hücrelerinde sinyal oluşturmayı başardı. Daha sonraki çalışmalarında yöntemi canlı fare beyninde de uyguladı.

Optogenetik sayesinde araştırmacılar, beyindeki belirli sinir hücrelerinin etkinliğini açıp kapatarak hafıza, duygu ve davranışlarla ilişkili sinir devrelerini daha ayrıntılı inceleyebiliyor.

KARL DEİSSEROTH'UN EĞİTİMİ

Deisseroth, Harvard Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Stanford Üniversitesi'nde tıp ve nörobilim alanlarında eğitim aldı. Stanford'da psikiyatri uzmanlığı da yapan bilim insanı, akademik çalışmalarının yanı sıra psikiyatrist olarak da görev yapıyor.

Stanford'daki görevinin yanı sıra Howard Hughes Medical Institute bünyesinde araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürüyor.