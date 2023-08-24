Karl Marx’ın hayatı anime dizi yapıldı: Türkçe altyazılı yayımlanıyor
Dünyanın en önemli filozoflarından biri olan ve 'komünizm' fikrinin kurucuları arasında yer alan Karl Marx’ın hayatı 7 bölümlük bir anime diziye aktarıldı. ‘Lider’in bütün bölümleri BSM’nin YouTube kanalında izleyicilere sunuldu.
Çin merkezli yayın kuruluşu Bilibili, Komünist Manifesto ve Das Kapital gibi eserleriyle dünya siyaset tarihine yön vermiş, 'komünizm' fikrinin kurucuları arasında yer alan Karl Marx’ın hayatını anime dizi haline getirdi.
Yedi bölümden oluşan ‘Lider’ adlı dizinin tüm bölümleri Türkçe altyazılı olarak Bağımsız Sinema Merkezi’nin (BSM) Youtube kanalından izleyicilere sunuldu.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prigojin'i taşıyan uçak düştü!
- Erdoğan'dan gece yarısı atama kararları
- Malatya'da korkutan deprem!
- O düzenlemenin perde arkası!
- Uçak kazasında hayatını kaybeden Prigojin kimdir?
- Hakaretler ve beddualar yağdırdı!
- Merkez Bankası'ndan şahin faiz artışı!
- Herkese çifte vatandaşlık
- Akşener hakkında 7 yıl sonra karar
- AFAD duyurdu: Ağrı'da deprem