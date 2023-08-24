Karl Marx’ın hayatı anime dizi yapıldı: Türkçe altyazılı yayımlanıyor

Dünyanın en önemli filozoflarından biri olan ve 'komünizm' fikrinin kurucuları arasında yer alan Karl Marx’ın hayatı 7 bölümlük bir anime diziye aktarıldı. ‘Lider’in bütün bölümleri BSM’nin YouTube kanalında izleyicilere sunuldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.08.2023 - 13:51
Karl Marx’ın hayatı anime dizi yapıldı: Türkçe altyazılı yayımlanıyor
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Çin merkezli yayın kuruluşu Bilibili, Komünist Manifesto ve Das Kapital gibi eserleriyle dünya siyaset tarihine yön vermiş, 'komünizm' fikrinin kurucuları arasında yer alan Karl Marx’ın hayatını anime dizi haline getirdi.

Yedi bölümden oluşan ‘Lider’ adlı dizinin tüm bölümleri Türkçe altyazılı olarak Bağımsız Sinema Merkezi’nin (BSM) Youtube kanalından izleyicilere sunuldu.


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Karl Marx anime dizi

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