Karpuzun iyisi nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gereken ipuçları

Serinletici lezzetiyle yaz sofralarının baş tacı olan karpuz, doğru seçildiğinde hem daha tatlı hem de daha sulu oluyor. Ancak dış görünüşüne bakarak karpuzun içinin nasıl olduğunu anlamak her zaman kolay olmayabiliyor. Kabuğunun rengi, sapı, ağırlığı ve zemine temas eden kısmı gibi bazı ipuçları, olgun ve lezzetli bir karpuzu seçmenize yardımcı olabilir. İşte alışveriş sırasında işinizi kolaylaştıracak karpuz seçme yöntemleri.

DOĞRU KARPUZ NASIL SEÇİLİR?

Zemin lekesine dikkat edin

Karpuzun toprağa temas eden kısmında bulunan sarı leke, meyvenin olgunluğu hakkında önemli ipuçları verir. Bu lekenin krem sarısı veya koyu sarı renkte olması, karpuzun dalında yeterince olgunlaştığını gösterir. Lekenin beyaza yakın ya da çok açık renkte olması ise erken hasat edildiğine işaret edebilir.

Kabuğu mat olmalı

Olgun karpuzların kabuğu genellikle mat bir görünüme sahiptir. Aşırı parlak kabuk, karpuzun tam olgunlaşmadan toplanmış olabileceğini gösterebilir.

Ağırlığını kontrol edin

Aynı boyuttaki karpuzlar arasında daha ağır olanı tercih etmek faydalı olabilir. Ağır karpuzlar genellikle daha sulu ve dolgun olur.

Şekli simetrik olmalı

Yuvarlak ya da oval fark etmeksizin karpuzun şeklinin düzgün ve simetrik olması önemlidir. Ezik, çökük veya belirgin şekil bozuklukları bulunan karpuzlar yeterince sağlıklı gelişmemiş olabilir.

Sapını inceleyin

Karpuzun sapı kurumuş ve kahverengiye dönmüşse, meyvenin dalında doğal olarak olgunlaştığı düşünülebilir. Yeşil sap ise karpuzun erken hasat edilmiş olabileceğine işaret edebilir.

Vurarak sesini dinleyin

Karpuza hafifçe vurduğunuzda tok ve derinden gelen boşluklu bir ses duyuyorsanız bu, karpuzun sulu ve olgun olduğunun göstergelerinden biri olarak kabul edilir. Donuk ve kısa bir ses ise iç kısmının yeterince olgunlaşmadığını düşündürebilir.

Çizik ve çatlakları kontrol edin

Kabuğunda derin çatlaklar, ezikler veya küflenme belirtileri bulunan karpuzları tercih etmemek gerekir. Yüzeyde görülen ince kahverengi ağ şeklindeki izler ise bazı yetiştiriciler tarafından iyi tozlaşmanın göstergesi olarak değerlendirilse de tek başına kaliteyi garanti etmez.

KARPUZ NASIL SAKLANMALI?

Kesilmemiş karpuz serin ve güneş görmeyen bir ortamda birkaç gün muhafaza edilebilir. Kesildikten sonra ise streç filmle kapatılarak veya hava almayan bir saklama kabına konularak buzdolabında saklanmalı ve mümkünse 3-4 gün içinde tüketilmelidir.