Kasık fıtığı ameliyatı hayatını kararttı: Fransız oyuncu Arnaud Denis 43 yaşında ötanaziyle yaşamına son verdi

Fransız tiyatrosunun tanınan isimlerinden oyuncu ve yönetmen Arnaud Denis, yaşadığı dayanılmaz kronik ağrılar nedeniyle Belçika'da ötanazi yaptırarak 43 yaşında hayatını kaybetti. Euronews’in haberine göre Denis'in avukatı Philippe Courtois, müvekkilinin aylar süren acı dolu sürecin ardından bu kararı almak zorunda kaldığını açıkladı.

Denis’in Belçika’nın Namur kentinde üç ayrı doktorla yaptığı görüşmeler neticesinde yasal prosedürün tamamlandığını belirten Courtois, "Arnaud Denis’in aldığı karar, Namur’da üç doktorla yapılan görüşmelerin ardından verildi. Vücudu artık onu taşıyamıyordu, üzerindeki kontrolünü kaybetmişti. Ölümü, aylardır maruz kaldığı yoğun acıların sonucudur" ifadelerini kullandı.

FITIK AMELİYATI SONRASI BAŞLAYAN KABUS

"Les Liaisons dangereuses" (Tehlikeli İlişkiler) ve "Les Femmes savantes" (Bilmiş Kadınlar) gibi önemli tiyatro oyunlarıyla bilinen sanatçının sağlık sorunları, 17 Temmuz 2023'te geçirdiği sağ kasık fıtığı operasyonuyla başladı. Ameliyatta vücuduna yerleştirilen polipropilen ağ implantının ardından şiddetli reaksiyonlar geliştiren Denis, implantı Nisan 2024'te ABD'de çıkarttırdı.

Ancak operasyona rağmen sağlığına kavuşamayan ünlü oyuncuya, vücudun yabancı maddeye karşı geliştirdiği inflamatuvar reaksiyon olarak bilinen ASIA sendromu kapsamında miyaljik ensefalomiyelit teşhisi konuldu. Implantın vücutta kalıcı hasara ve bağışıklık sistemi bozukluğuna yol açtığı öne sürüldü.

"ONURLU BİR YAŞAMI OLUŞTURAN HİÇBİR ŞEYE SAHİP DEĞİLİM"

Yargı sürecine de taşınan olayda Denis, 2026'nın başında Paris Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak "taksirle yaralama" suçlamasıyla suç duyurusunda bulunmuş ancak ağustos ayında takipsizlik kararı çıkmıştı.

Giderek ağırlaşan tablo karşısında çaresiz kalan sanatçı, Dauphiné Libéré gazetesine verdiği son röportajlarından birinde yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Artık evden çıkamıyorum, sosyal hayatım yok, aslında hiçbir hayatım yok. Bir insanın onurlu bir yaşamını oluşturan hiçbir şeye artık sahip değilim. Üstelik durum giderek kötüleşiyor. Son dönemindeki bir kanser hastası gibi yaşıyorum. Doktorların bana sunabileceği başka bir şey kalmadı. İnsan, kaderinin tükendiğini derinlerde bilir."