Kat kat ayrılıyor ve lezzeti şaşmıyor.. Ustaların sırrıyla su böreğinin hazırlanışı

Yayınlanma: 27.04.2023 - 21:11

Güncelleme: 27.04.2023 - 21:11

Su böreğini sevmeyen yoktur. Kalabalık gruplar halinde sofrada buluşulan düğün, bayram gibi özel günlerde masada bulunması adet olan su böreği birçok pastane ve börekçinin de menüsünde bulunmaktadır.

Son dönemde maden suyu gibi malzemeler kullanılarak daha kolay su böreği tarifleri üretilmiş olsa da, bu böreğin yapılışı aslında çok zahmetli.

Ağızda dağılan tadı, doyurucu özelliğiyle genellikle çay saatleri ya da kahvaltılarda tüketilen su böreğinin yapımı biraz uğraştırıcı diyorsanız sizlere kolay hazırlanabilen üstelik mutfağı da fazla dağıtmayacak harika bir tarif vereceğiz.

Artık kısa sürede su böreği hazırlayabileceksiniz.

Malzemeler

4.5 su bardağı un

3 yumurta

1 tatlı kaşığı sıvıyağ

Yarım tatlı kaşığı sirke

1 çay kaşığı tuz

Yufkaları açmak için

1 su bardağı un

1.5 su bardağı buğday nişastası

İç malzeme için

200 gr ufalanmış beyazpeynir

Hamur araları için

200 gr tereyağı

1.5 su bardağı ılık süt

3 yumurta

150 gr rendelenmiş kaşarpeyniri

Su Böreği

Nasıl Yapılır

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Ortasını havuz gibi açıp 3 yumurta, sıvıyağ, sirke ve tuzu ilave edin. Karıştırıp iyice yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle örtüp 15 dakika dinlendirin. Tekrar yoğurun ve üzerini örtüp 30 dakika daha dinlendirin.

Hamuru 12 eşit bezeye ayırıp üzerlerini nemli bezle örtün. Bezeleri merdane ile teker teker aralarına nişastalı un serperek tepsi büyüklüğünde açın.

Tereyağını eritip ılıtın. Süt ve yumurtaları ilave edip çırpın. Açtığınız yufkalardan 2 tanesini ayırıp birini yağlanmış tepsiye kenarları dışa sarkacak şekilde yayın.

Sütlü karışımdan 2-3 kaşık ilave edip 3 kaşık kaşarpeyniri serpiştirin. Derin ve geniş bir tencereyi su ile doldurun. 1 kaşık sıvıyağ ve 1 kaşık tuz ilave edip kaynatın.

Aynı büyüklükte ayrı bir tencereyi buzlu suyla doldurun. Kalan 10 yufkayı tek tek kaynar suya açık olarak atıp 2 dakika haşlayın.

Yırtılmaması için özenle alıp buzlu suya ilave edin. Yufkaları kevgirle temiz bir mutfak bezinin üzerine alıp süzülmeye bırakın.

Yufkaların yarısını tepsiye üst üste yayıp aralarına sütlü karışım ve kaşarpeynirini ekleyin. Beyazpeyniri serpiştirip diğer yufkaları da aynı şekilde üst üste yayın.

Üzerine ayırdığınız yufkayı yayıp sarkan kısımları içe doğru kıvırın. Üzerine kalan sütlü karışımı sürüp ısıtılmış 150 dereceye ayarlı fırında 40-45 dakika pişirin. Ilık servis yapın.

Kaynaklar: lezzet.com.tr - youtube.com - Derleme: Gerçek Gündem