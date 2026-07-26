Katy Perry'den Beyaz Saray'a 'Firework' tepkisi:

Beyaz Saray'ın resmi TikTok hesabında perşembe günü askeri saldırı görüntülerinin yer aldığı bir video paylaştı. Bu videoda ABD'li şarkıcı Katy Perry'nin 2010 yılında yayımlanan hit şarkısı "Firework"ün kullanılması dikkat çekti.

Videoda füzelerin patladığı görülürken arkada şarkının "boom, boom, boom" kısmının çaldığı görüldü. Paylaşımın açıklama kısmına ise "İran uyarıldı" ifadeleri yazıldı.

Katy Perry ise "Firework" şarkısının Beyaz Saray'ın propaganda videosunda kullanılmasına ateş püskürdü.

"BENİM MÜZİĞİM İNSANLARI BİRLEŞTİRMEK İÇİNDİR, SAVAŞI KUTLAMAK İÇİN DEĞİL"

Paylaşımdan iki gün sonra X hesabından açıklama yapan şarkıcı, Firework'ün askeri saldırı görüntülerinin fon müziği olarak kullanılmasından "derin bir dehşet ve öfke" duyduğunu belirtti.

Şarkının kullanılması için kendisinden izin alınmadığını vurgulayan sanatçı "Bana sorulmadı ve bunu kesinlikle tasvip etmiyorum" dedi.

"Ben bu şarkıyı, en karanlık anlarını yaşayan insanlara umut, iyileşme ve içsel güç vermek için yazdım" diye sözlerini sürdüren Perry, "Özsaygı ve moral mesajının yıkım ve şiddete fon müziği yapılarak silah haline getirilmesi, şarkımın temsil ettiği her şeye tamamen aykırıdır. Benim müziğim insanları birleştirmek içindir, savaşı kutlamak için değil" diye vurguladı.

SANATÇILARIN TEPKİSİ BÜYÜYOR

Perry, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başından bu yana yönetiminin sosyal medya ve diğer platformlarda şarkılarını kullanmasına karşı çıkan çok sayıda müzisyenden biri oldu.

Céline Dion, Bruce Springsteen, Linkin Park, Neil Young, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter ve Radiohead de daha önce şarkılarının propaganda videolarında kullanılmasına karşı çıkmıştı.